FS Pozo de Guadalajara volvió de vacío en su visita a Atlético Bargas (4-1)

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 07 de febrero de 2021 , 19:47h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Derrota del 1ª autonómica en su visita al Atlético Bargas (4-1). Los rojillos hicieron un encuentro muy serio, contrarrestando en muchas fases de manera magistral las propuestas de su rival, pero errores puntuales terminaron condenando.



En los primeros minutos los visitantes estuvieron mejor, mientras que Bargas con el paso de lo minutos fue encerrando atrás a un Pozo que no se sentía incómodo del todo en esta situación. Tras varios momentos de agobio, Pozo pidió tiempo muerto a 6 y medio mantuvo el empate (0-0).



Errores puntuales condenaron a un buen Pozo En la segunda parte el partido seguía por el mismo patrón, cualquier mínimo detalle podía decidir el encuentro, y los locales se adelantaron tras un error rojillo a la salida de un córner a 12,56 para el final (1-0). Pozo fue a por todas tras recibir el gol, y tras varias claras ocasiones (Arturo de Domingo tuvo un mano a mano con el meta local para poner el 1-1) Rober hizo el 1-1 a 9,55 de la conclusión tras un mal despeje del meta local.



Los poceros fueron a tumba abierta a por el partido, y fruto de ello tras no finalizar una estrategia Bargas hizo el 2-1 a la contra, a 7,59 del final. Los visitantes llegaron a las 5 faltas, circunstancia que aprovecharon los locales para hacer el 3-1 tras una perdida rojilla a 7,03 del final.



Pozo apretó para buscar el 3-2 y tuvo sus opciones, buscó la remontada con el juego de 5 para 4 pero no logró marcar y en una perdida Atlético Bargas cerró el choque a 1,01 del final, con un tanto que no debió subir al marcador tras salir la pelota fuera de banda.



Pese a caer Pozo sigue creciendo y ya piensa en el doble compromiso de la semana próxima ante Horche y Cuerva.



Jugaron por FS Pozo de Guadalajara: Luismi Oreja, Escu, Curi, Jorge del Moral y Rober González -cinco inicial- Gabi, Diego, Arturo de Domingo, Jaime, Cristian Garrido, Juanito, Andrés Romero y Luis Sánchez.



Goleador: Rober González.