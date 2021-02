Ampliar Foto: Archivo

El Hogar Alcarreño sigue invcito después del empate a uno en Cabanillas

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 07 de febrero de 2021 , 19:54h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Hogar Alcarreño, visitaba el sábado la difícil cancha del Cabanillas, para jugar un apasionante derbi, dos de los equipos favoritos esta temporada para subir a tercera división.



Se jugaba la última jornada de la primera vuelta, aunque a todos los equipos todavía les quedan partidos aplazados que no se han jugado por la pandemia o por la famosa Filomena.



Se presentaba el Hogar, líder del grupo sin conocer la derrota, con 21 goles a favor y solamente 4 en contra, 7 victorias y 3 empates, y el Cabanillas con 9 goles a favor y 8 en contra, con 5 victorias, 2 derrotas y un empate, pero en los derbis las estadísticas y clasificación no cuentan, y los partidos se juegan con la típica rivalidad deportiva entre equipos vecinos.



No hubo grandes ocasiones por parte de los dos equipos, y las pocas que hubo las resolvieron los porteros, que estuvieron muy acertados. El Hogar proponía mas juego y tocaba mas la pelota, y Cabanillas practicaba un futbol más directo, llegando al descanso con empate a cero, y con un respeto mutuo por parte de los dos equipos, que hizo que no se vieran claras ocasiones en ninguna de las dos porterías.



La segunda parte comenzaba, dando un paso adelante por parte del Hogar en busca de la victoria, con mas dominio del equipo visitante que se tradujo en una jugada de ataque donde Leandro, gana en velocidad a la defensa cabanillera, golpea con su pierna buena, y el portero Mario de gran estirada para, pero deja el balón a pies de Borja de la Cal, que a puerta vacia coloca a los de la capital por delante.



A partir de ese momento, el Cabanillas adelanta sus líneas, el Hogar quiere seguir dominando el partido, pero le cuesta más ante el empuje del Cabanillas, y cuando parecía que llegaría la victoria alcarreña, que no supo dormir esos últimos minutos, ya en el descuento, en el minuto 93, de un córner sacado por el Hogar, el portero del Cabanillasque lo atrapa, lo saca rápidamente, lo que provoca un córner pero ahora en la portería contraria, que saca el Cabanillas, y libre de marca y a media altura cabecea Javier Palero, consiguiendo el definitivo empate a 1, y sin sacar de centro pita el final el colegiado, que

tuvo una buena actuación y supo dirigir correctamente el partido.



La clasificación sigue comandada por el Hogar (25 puntos) que amplía su ventaja en un punto sobre el segundo, el Yuncos (21 puntos) , que perdió con el Casarrubios equipo que en las últimas jornadas ha mejorado mucho y que será próxima visita del Hogar, y el Cabanillas (17 puntos con 2 partidos menos) visitará al Pantoja en partido que se aplazó jornadas anteriores.