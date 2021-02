La Guardia Civil y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Toledo firman un convenio de colaboración en materia de seguridad

viernes 05 de febrero de 2021

La Guardia Civil, dentro del marco de actuaciones del PLAN MAYOR SEGURIDAD, tiene establecidas directrices encaminadas a la protección las personas de avanzada edad, que junto a los menores y las personas con diversidad funcional en situaciones de riesgo, conforman un grupo vulnerable y son objetivo habitual de grupos delincuenciales.



A fin de dar conocimiento de esas directrices a este grupo vulnerable, la Comandancia de la Guardia Civil ha firmado este viernes 5 de febrero un convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Toledo para impartir charlas formativas entre personal laboral de las farmacias de la provincia sobre la prevención y mejora de la seguridad de nuestros mayores.



La participación de los farmacéuticos será voluntaria y permitirá concienciar y sensibilizar a este colectivo de los delitos y malas prácticas más comunes, reforzando el intercambio de información y consejos para su prevención. Con esta colaboración, se pretende reforzar la adopción de medidas preventivas que el personal farmacéutico puede ofrecer a las personas mayores en el desempeño de su trabajo diario.



Algunos de los temas a tratar en estas charlas serán la lucha contra la violencia de género, violencia en el ámbito familiar, malos tratos y abusos, violencia sexual, negligencia en los cuidados, signos que permitan detectar una situación de abandono o riesgo de desaparición, así como los delitos más comunes como son los hurtos, robos o estafas.



Igualmente, se proporcionará información sobre los canales de denuncia y comunicación con las diferentes Unidades Territoriales de la Guardia Civil en la provincia.



Dentro del PLAN MAYOR SEGURIDAD, la Guardia Civil da a conocer ciertas recomendaciones que lleven a nuestros mayores a sentirse más seguros, ya sea cuando se encuentre en su domicilio o en la calle, realizando gestiones con su banco o navegando por Internet.



Por eso, cuando se encuentren:



.- En la VÍA PÚBLICA, intente caminar por la parte interior de la acera, colocando su bolso, si lo lleva, en el lado de la pared; evite hacer ostentaciones de joyas u objetos de valor; en grandes aglomeraciones (autobuses, centros comerciales, eventos deportivos) proteja su bolso o cartera; los delincuentes están muy experimentados en la comisión de estafas y por ello no debe aceptar ninguna proposición económica por muy ventajosa que sea.



.- En su DOMICILIO, no abra la puerta de su casa o portero automático a desconocidos; desconfíe de desconocidos que llamen a su puerta ofreciendo cualquier cosa, aunque digan representar a un organismo oficial; no atienda a servicios técnicos no contratados previamente y, si así lo hiciera, identifique a esa persona; no facilite datos personales o bancarios solicitados por teléfono; no marque teléfonos de tarifa especial (905, 803, 806…) ni devuelva llamadas a números desconocidos o llamadas perdidas, podrían darle de alta en servicios no deseados.



.- En el BANCO, no saque mucho dinero a la vez, no lleve anotadas sus claves e intente memorizarlas; cubra el teclado del cajero con la mano mientras teclea sus claves de acceso; intente domiciliar los pagos; hágase acompañar al banco por una persona de confianza cuando realice cobro o pagos importantes.



.- En INTERNET, no haga compras en páginas carentes de seguridad para sus datos personales; no dé sus números de tarjetas o claves solicitadas en supuestos mensajes enviados por su banco; las grandes ofertas en Internet no existen: desconfíe de ellas.



Si todo lo anterior ha fallado y ha sido víctima de un delito:



.- Mantenga la calma y fíjese en los rasgos del delincuente: puede ser muy útil para identificarlo.



.- Llame a la Guardia Civil cuanto antes (062).



.- Si le han sustraído tarjetas o cheques bancarios, póngase inmediatamente en contacto con su banco.



.- Ante un tirón, no oponga resistencia: podría ser arrastrado.



.- Cambie la cerradura cuanto antes si le han sustraído las llaves de su domicilio.



.- Ante la sustracción del teléfono móvil, póngase en contacto, lo antes posible, con su compañía telefónica.



La Guardia Civil agradece a los ciudadanos su colaboración y recuerda que el teléfono de urgencias del que dispone la Guardia Civil, 062, esta las 24 horas a su disposición. Igualmente se informa de la existencia de la aplicación de móvil gratuita ALERTCOPS para que ante cualquier eventualidad puedan



ponerse en contacto con las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado.