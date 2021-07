Desarticulada por la Guardia Civil una experimentada banda en cometer robos en camiones en Toledo y Madrid

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 22 de julio de 2021 , 10:42h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Área de Delitos contra el Patrimonio de la Guardia Civil de Toledo ha conseguido poner fin a una experimentada banda criminal dedicada a cometer rápidos robos en camiones en las provincias de Toledo y Madrid, llevando a cabo la detención de cuatro hombres y la investigación de otro más por la comisión de un total de 23 delitos de robo con fuerza, receptación y pertenencia a grupo criminal.



La Operación Mack se inició el pasado mes de abril cuando se tuvo conocimiento de distintos robos en camiones de áreas de servicio y polígonos de Seseña y Ontígola. En ellos, los delincuentes realizaban cortes en las lonas de los remolques de los transportistas, observaban el producto y, si era de su interés, lo sustraían.



Tras una investigación de varios meses, la Guardia Civil consiguió identificar a los autores, un grupo de jóvenes ubicado en el distrito de Vallecas en Madrid. Esta banda contaba con varios vehículos para realizar sus golpes, usando un turismo como lanzadera acompañado de un camión que les seguía varios kilómetros por detrás. Los autores del primer vehículo rajaban las lonas de los remolques y vigilaban la zona mientras llegaba su camión listo para cargar la mercancía. Dada su amplia experiencia, conseguían realizar todo el asalto con éxito en escasos cinco minutos.



Un plan completamente estudiado



Los robos estaban cuidados al detalle y no se efectuaban al azar. Únicamente elegían los productos cuya venta tenían pactada previamente con un receptador, consiguiendo una rápida transacción del material robado y evitando ser descubiertos. Además, muchos de los perjudicados de estos hechos eran

extranjeros, por lo que los delincuentes podían conseguir mayor impunidad al ser sus víctimas personas y empresas que por la dificultad del idioma y los continuos viajes internacionales en muchas ocasiones no llegaban a denunciar, dificultando aún más la investigación.



El grupo tenía una rutina de zona de actuación, acudiendo a los mismos polígonos y áreas de servicio a cometer los ilícitos, como han sido Seseña y Ontígola, en Toledo, y Ciempozuelos, Valdemoro, El Molar y Vallecas, en Madrid. Se han conseguido esclarecer un total de 23 delitos entre robos con fuerza, pertenencia a grupo criminal y receptación.



Detención in situ de los autores



A principios del presente mes, la Guardia Civil detuvo a tres de los cinco miembros de la banda justo cuando se disponían a cometer nuevos robos en interior de camiones en la localidad madrileña de Ciempozuelos. Días después, se llevó a cabo en Vallecas la detención de un cuarto implicado y la investigación de una quinta persona, el receptador de los bienes sustraídos, realizándose un registro del local que regentaba en Vallecas e interviniéndose diversos efectos robados como ropa y productos alimenticios.



En total, la Operación Mack se ha saldado con la detención de cuatro varones, con edades entre los 19 y 39 años y nacionalidad española todos ellos, y la investigación de un quinto de 65 años de edad y también nacionalidad española.



Los detenidos y los efectos aprehendidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ocaña.



La Guardia Civil agradece a los ciudadanos su colaboración y recuerda que el teléfono de urgencias del que dispone la Guardia Civil, 062, está las 24 horas a su disposición. Igualmente se informa de la existencia de la aplicación de móvil gratuita ALERTCOPS para que ante cualquier eventualidad puedan ponerse en contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.