IU de Azuqueca denuncia que "una vez más, el Gobierno del Blanco se salta los cauces legales"

martes 02 de febrero de 2021

Los ediles del IU afirman que el Consejo Escolar de Localidad existe desde el año 2009, lo que ocurre es José Luis Blanco ha destruido la participación ciudad en el municipio desde que es alcalde.



El pasado 28 de enero la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Inclusión Educativa y Programas, dictaba una resolución para concretar el calendario escolar de las enseñanzas no universitarias para el presente curso, con el objetivo de recuperar los días en que se tuvieron que suspender las clases como consecuencia de la borrasca Filomena.



Tal y como ha manifestado la portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, María José Pérez Salazar y según establece la propia resolución, los Ayuntamientos debían proponer modificaciones al calendario, una vez que el Consejo Escolar de Localidad reunido, hubiese emitido su informe favorable y lo comunicaran a la Delegación Provincial correspondiente antes del 10 de febrero.



Sin embargo, Pérez ha afirmado que han sido conocedores de un comunicado, emitido el 1 de febrero, por la responsable del área de Educación Global, Susana Santiago, en el que afirmaba que la decisión para modificar unos días lectivos concretos, la habían tomado por mayoría simple los Consejos Escolares de los distintos centros educativos, porque el Consejo Escolar de Localidad no existía, cosa es absolutamente falsa porque el Consejo Escolar del municipio lleva constituido desde el año 2009 y el problema está en que su Gobierno no lo convoca.



María José Pérez ha lamentado el comportamiento de la responsable de Educación y de su grupo que no hacen más que engañar al conjunto de la ciudadanía, a la que a su vez hurta la posibilidad de participar en la toma de decisiones importantes para el municipio. Ha insistido en que Azuqueca de Henares ha pasado de ser un referente en materia de participación ciudadana a convertirse, desde que es alcalde José Luis Blanco, en un municipio donde las principales herramientas para hacer efectiva esa participación han sido destruidas por el propio Gobierno.



La portavoz de IU ha manifestado también el asombro de su grupo al comprobar, como decisiones de semejante calado, como es la de modificar el calendario lectivo de los centros educativos, no hayan sido negociadas por la Administración competente, en este caso el Gobierno de Castilla-La Mancha, junto con las organizaciones sindicales, y sea cada municipio el que decida sin saber muy bien los criterios que se siguen para ello. Esto indica lo poco que el respeto que el Gobierno de García-Page le tiene a los docentes y muchos menos, a la educación de nuestros hijos e hijas y los docentes, sobre todo, en un momento tan complicado como el actual.



María José Pérez ha finalizado insistiendo en que la promoción de la participación ciudadana no solo se concibe como un derecho a respetar y fomentar por parte de los gobiernos locales, sino como un elemento básico de transformación social. Sin embargo, la edil de Educación Global, a la que le importa muy poco la pluralidad y la participación, se salta los cauces del procedimiento porque entiende que su decisión, arbitraria por cierto, está por encima de cualquier norma. Esto es lo que tenemos al frente del municipio, un gobierno completamente autoritario que prescinde de los principios democráticos.