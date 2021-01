El Hogar Alcarreño se impuso al Yunquera en el derbi (2-0)

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 31 de enero de 2021 , 10:05h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Hogar Alcarreño se llevó el derbi provincial al imponerse 2-0 al Yunquera en un partido marcado por las fuertes rachas de viento que se vivieron en La Fuente de la Niña. Por su parte, el Horche sumó otro triunfo 1-3 ante el Patrocinio y el Sporting Cabanillas vio cómo su encuentro se aplazaba por tercera jornada consecutiva.



Con todo, las miradas del fútbol provincial estaban este sábado en La Fuente de la Niña donde el Yunquera quería poner en dificultades al líder del Grupo III de Preferente. Un partido que no pasará a la historia del fútbol ya que tampoco se vieron demasiadas cosas sobre el terreno de juego. Cierto es que el fuerte viento marcó la contienda desde el inicio y fue aumentando su intensidad con el paso de los minutos.



De salida, fue el Hogar Alcarreño el que trató de llevar la iniciativa. El Yunquera esperaba cómodo y trataba de pillar a contrapié a los de Carlos Terrazas.



Sin embargo, éstos fueron sintiéndose más y más cómodos ya ya mediada la primera parte, dispusieron de una oportunidad clara. Jorge Saiz la puso desde la izquierda y el cabezazo a bocajarro de Daniel Peinado consiguió atajarlo David Hergueta.



Ramiro Salillas también lo intentó antes de que, en el minuto 31 llegase el 1-0. Jorge Saz botó una falta lateral y Álvaro Antolín batió al arquero yunquerano con un remate de cabeza.



El Yunquera dio un paso adelante en los últimos minutos de la primera parte, medida que aplicó también tras el regreso de vestuarios. No obstante, los de Antonio Calvo no encontraban el camino hacia el marco de Alejandro Carbajo y sólo destacaron sendos lanzamientos lejanos de Javier Robledo y Jorge Arroyo que no encontraron portería.



Superada la hora de juego, comenzaron los cambios y éstos parecieron sentarle mal a un Yunquera que ya dio pocas señales de vida ofensiva. Tampoco el Hogar se mostraba mucho más activo en ataque. Jorge Saiz y Ramiro Salillas probaron fortuna a balón parado mientras Borja de la Cal no aprovechaba un balón muerto dentro del área.



Con todo, sobre la bocina, Daniel Tabernero aprovechó un despiste de la zaga yunquerana en un saque de esquina para batir a David Hergueta y sentenciar.



Reseñar la convocatoria del jugador juvenil Rodrigo Ruiz Cuenca.