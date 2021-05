El Hogar Alcarreño vence y convence 3-1 ante un difícil y renovado QUM

domingo 16 de mayo de 2021 , 08:19h

Este sábado sobre el papel podía parecer que iba a ser un duelo sencillo entre el lider y el colista, ya descendido, pero no fue a así, el equipo coreano del QUM, con sede en Illescas, venía con un equipo renovado en su totalidad, de ganar al Yunquera y empatar con Cabanillas, con una gran planta física y técnica como demostraron sobretodo en la primera parte, pero se encontró con un Hogar convencido de lo que tenía que hacer , que demostró su buen hacer y porque es el lider.



El perseguidor del Hogar, el Talavera, había ganado por la mañana, en duelo local al Patrocinio claramente por 0-4, y se ponía a un punto del Hogar, pero los alcarreños no sinteron esa presión y hicieron sus deberes venciendo 3-1, y manteniendo la distancia de 4 puntos a falta de 6 por jugar.



Una primera parte con un gran desgaste físico por ambos conjuntos,con dominio alterno, y donde cualquiera de los dos equipos podía marcar, y seria el Hogar por mediación de Peinado que en velocidad supera al central en el minuto 9 , cruzando el balón y poniendo el 1-0 en el marcador.



Duraba poco la alegria, ya que siete minutos más tarde en gran jugada del Qum, empataba por mediación de Ángel.



Los dos equipos se iban al descanso sin nada decidido, pero con un gran despliegue y desgaste físico en la primera parte, y que en la segunda parte acusaron más los jugadores del Qum, haciéndose el Hogar dueño del partido, sin dar opción al rival, con un gran Borja de la Cal, que no solo no manejó los tiempos del juego, sino que ordenó todo lo que pasaba por sus botas.



El 2-0 llegaba en el minuto 14 de esta segunda parte, en gran disparo de Jorge desde fuera del área, que supera al portero, da en el larguero, llegando el rechace a un oportuno Peinado, que anotaba de cabeza el segundo gol y de su cuenta, y noveno de la temporada, un Peinado que bregó y luchó lo indecible con la defensa, con la gran calidad técnica que atesora.



La tranquilidad llegaría en el minuto 76, donde en gran anticipación ante el portero, de Javier MInguez, que había salido en la segunda parte, el futuro killer alcarreño en su primera temporada después de su paso por el juvenil y dejaba el definitivo 3-1, acercando un paso más al Hogar a su objetivo, y que necesita de una victoria más si el Talavera no pincha.



El alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, acompañado del director general de deportes del ayuntamiento, Aurelio Zapata, fueron testigos de la gran victoria alcarreña, los cuales se fueron muy satisfechos del buen hacer del equipo de la capital, al que le desearon lo mejor de cara a este final de temporada tan intenso y competido.



La próxima y penúltima jornada sería muy interesante y difícil para los dos primeros, el Hogar viaja a Yunquera, donde una victoria le daría el ascenso, ante un Yunquera que rompió su última mala racha venciendo 0-1 al Cabanillas, y un Talavera que lleva una racha de 9 victorias seguidas, que viaja a Cabanillas, tercero en la tabla, y que se juega el acceso a participar en la próxima copa del Rey.