El FS Pozo de Guadalajara levanta un 0-3 para superar a FS Carpio (6-3)

REDACCION

domingo 31 de enero de 2021 , 10:12h

Primer triunfo como local de FS Pozo de Guadalajara en este curso, en el inicio de la 2ª vuelta de la Liga ante FS Carpio (6-3). Se agradece tanto al Horche FS como a su ayuntamiento la cesión de las instalaciones para actuar como locales.



La realidad es que la primera parte local no fue nada buena. FS Carpio no tuvo la puntería necesaria para cerrar un partido en el que fue muy superior durante el primer tiempo, minimizando a Pozo y teniendo ocasiones muy claras para tener una ventaja más amplia que el 0-3 al descanso. Al minuto y medio de juego los blancos hicieron el 0-1, merced a una perdida en iniciación. A 15,09 del descanso una nueva perdida pocera puso el 0-2 para los toledanos. Pozo pidió tiempo muerto para parar la sangría, pero no lo logró y vio como apenas 20 segundos después recibía el 0-3. Los rojillos lo intentaban, con mucho corazón y poca cabeza, mientras que los blancos fallaron 2 o 3 opciones para haberse ido 0-5 o 0-6 al descanso. Lo mejor para los locales al intermedio fue ir perdiendo sólo 0-3.



Los rojillos asfixiaron en el segundo tiempo a su rival Tras el paso por los vestuarios la consigna pocera era clara, tratar de subir líneas para agotar a un rival con menos rotaciones que los locales. Escu hizo el 1-3 tras un buen saque de portería a 17,49 del final, para meter a los poceros en el encuentro. Carpio ya no movía el balón con tanta fluidez, Pozo recuperaba cada vez más arriba y creaba más peligro. Jorge del Moral, tras estrategia de córner, logró el 2-3 a 12,02 del final, y apenas 22 segundos más tarde Arturo de Domingo igualó el partido tras un genial remate (3-3).



Los toledanos pidieron tiempo muerto para frenar el empuje pocero. La consigna local era clara, aguantar los dos o tres minutos en los que los visitantes estarían frescos para cerrar el partido al final.



El cansancio terminó de mermar a Carpio



Pozo aguantó bien el intento toledano de volver a ponerse en ventaja, y aprovechando la fatiga Rober hizo el 4-3 a 8,04 del final tras una gran acción individual. Rober de nuevo, tras un buen pase de Escu, amplió la ventaja a 6,38 de la conclusión (5-3). Carpio apostó por el 5 para 4 para intentar remontar el encuentro. Pese a genera peligro no obtuvo el resultado deseado, ya que el juvenil Juanito aprovechó una perdida visitante para hacer el 6-3 a 4,01 del final. Los rojillos no sufrieron en exceso al final, ante un gran rival que terminó exhausto pese a realizar un brillante primer tiempo.



Jugaron por FS Pozo de Guadalajara: Pablo Salas, Escu, Jorge del Moral, Arturo de Domingo y Rober González -cinco inicial- Gabi, Cristian Garrido, Diego, Curi, Jaime, Juanito, Luismi Oreja, Andrés Romero y Luis Sánchez.



Goleadores: Rober González (2), Escu, Jorge del Moral, Arturo de Domingo y Juanito.