El Hogar vence en Seseña 0-4, mantiene el liderato y las diferencias

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 26 de abril de 2021 , 11:01h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Hogar Alcarreño viajaba a Seseña, al bonito Estadio Fernando Jiménez, en un día de lluvia con un excelente y rápido césped, con la obligación de traerse los tres puntos después de la victoria del Talavera el sábado que le acercaba a 1 punto en la clasificación, y después del empate del Cabanillas en Casarrubios que le acercaba a 3. El Seseña, en la parte media de la tabla se jugaba no meterse en dificultades en la clasificación, y tener un final de temporada tranquilo.



El Hogar salió muy serio y muy consciente de lo que se jugaba, y desde el primer minuto se hizo dueño del partido, con el juego que nos ha tenido acostumbrado toda la temporada, y ya en el minuto 6, de un fuerte disparo desde fuera del área, Antolin que recuperaba su olfato goleador conseguía un gran gol. El Hogar seguía llegando y creando ocasiones, pudiendo haber resuelto el partido mucho antes, y aunque el Seseña no inquietaba él área alcarreña, el segundo gol no llegaba y generaba la intranquilidad de que en una jugada aislada pudiera llegar el empate.



Con el 0 a 1, se fueron los equipos al descanso, y con una intensa lluvia empezaba el segundo tiempo con la misma tónica, dominio del Hogar y el Seseña intentando salir. Los minutos pasaban, el cansancio iba haciendo mella en los dos equipos, y la intranquilidad reinaba en los alcarreños por no llegar el gol de la tranquilidad, y cuando ya parecía que el partido acabaría así, en los últimos 5 minutos el Hogar consiguió 3 goles más.



El segundo en el minuto 84, córner que saca Jorge, que llega al área pequeña y en una maraña de jugadores, un jugador local marca en propia meta.



Dos minutos más tarde en el 86, penalti a Antolin, que Cuenca , que cumplía la bonita cifra de 100 partidos con la casaca blanquiazul, engañaba perfectamente al portero y marcaba el tercero.



Y en el 89, en una jugada muy bien trenzada del equipo donde al menos seis jugadores tocan el balón con rapidez, llega a Jorge a la banda, que lo cuelga al área y Antolin entra con toda la convicción y libre de marca, consiguiendo el definitivo 0-4 , segundo de su cuenta y decimotercero de la temporada.



En resumen, victoria clara del Hogar, pero que tardó en resolver, ante un Seseña luchador y correoso.



El Hogar a falta de 5 jornadas, sigue de líder con 4 puntos de diferencia con el Talavera y 6 puntos con el Cabanillas.



La próxima semana el Hogar recibirá en otra final, al Casarrubios, que empató con el Cabanillas, que se juega salir del descenso y viene con una racha de 3 partidos últimos sin perder, lo que presagia un nuevo partido difícil el próximo sábado en la Fuente de la Niña, de las 5 finales que restan hasta final de temporada.