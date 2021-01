DIEZ MINUTOS Jesús confía plenamente en Marina en "La isla de las Tentaciones"

jueves 28 de enero de 2021 , 13:15h

Jesús ha tenido una conversación muy sincera con el resto de los chicos de la isla y ha hablado sin tapujos de su relación con Marina. No obstante, parece que tiene una visión muy diferente a la que su pareja ha relatado. Y es que Marina confesó hace tan solo unos días que su novio "es un niño que está todo el día en mi casa metido, no me deja ni echarle de menos". Unas palabras totalmente distintas a las que el andaluz ha asegurado sobre su relación. El participante de 'La isla de las tentaciones 3' tiene claro que confía plenamente en Marina y ha llegado a asegurar que pone la mano en el fuego por ella.



"Mi novia le va a dar cariño pero sabe que el punto es el punto y cuando llega el punto lo corta. Si soy el hombre de su vida no tiene por qué caer”, comentó el sevillano dejando ver lo confiado que está con que su novia no vaya a tener nada con ningún tentador.



Sin embargo, parece que Marina en Villa Montaña ya está a otra cosa. Y es que la concursante está empezando a sentir algo muy especial por Isaac. “Eres el que más me gusta de todos, con el que más feeling tengo”, aseguró Marina de su 'relación' con 'Lobo'.



Visto lo visto, ya sabemos que esta pareja no va a terminar bien, pero parece que el vídeo sexual filtrado en el que Marina engaña a Jesús con uno de sus tentadores no es lo único que va a hacer daño al joven.