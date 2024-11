Núñez lamenta la “falta de respeto” de Page al conjunto de los castellanomanchegos al ausentarse del debate sobre la DANA en las Cortes

lunes 18 de noviembre de 2024 , 13:19h

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha lamentado “la falta de respeto” de Emiliano García-Page al Parlamento y a todos los castellanomanchegos tras su ausencia el pasado jueves en el pleno sobre la gestión de la DANA en la Comunidad Autónoma.



Así lo ha indicado antes de participar en la Junta Directiva Nacional del PP, donde ha señalado que el presidente de la Comunidad Valenciana, un día después, hizo “algo muy sano en Democracia” como es dar la cara y acudir al Parlamento a dar explicaciones.



“Page no apareció en un debate sobre la DANA en Castilla-La Mancha donde ha habido siete fallecidos”, ha dicho, ya que en Castilla-La Mancha no se envió ningún sistema de alerta, hay dos pueblos devastados y un centenar de afectados y Page “no es que no tomara la palabra es que ni apareció”.



Por todo ello, Núñez ha censurado esta nueva falta de respeto a todos los ciudadanos “que han sufrido las consecuencias de la DANA”.