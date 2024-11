Guarinos reconoce la implicación del Club Deportivo Salesianos en la formación a través de los valores del deporte

La alcaldesa de Guadalajara participó en la inauguración de la nueva temporada deportiva 2024/20225, que arranca con cerca de 900 deportistas inscritos en todas las categorías.

lunes 11 de noviembre de 2024 , 13:05h

El Club Deportivo Salesianos Guadalajara volvía a celebrar este año su tradicional inauguración de la temporada, con cerca de 900 deportistas inscritos esta temporada de todas las categorías, desde la categoría prebenjamín hasta sénior, con equipos masculinos y femeninos que compiten principalmente el fútbol, fútbol sala, baloncesto y voleibol.



El evento, celebrado en la tarde del domingo en el polideportivo Salesianos, contó con una participación muy numerosa de familias, y con la presencia de la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, del director de la Casa Salesiana, Paco Santos, el coordinador general de pastoral de Salesiana, Ramón Ariza, junto al presidente del Club, Esteban Ramos.



Ana Guarinos felicitaba al Club Deportivo Salesianos, a todos los entrenadores y el presidente del Club, por el inicio de esta nueva temporada y también por su larga trayectoria, “con más de 50 no solo formando buenos deportistas, sino también educando en valores, siendo uno de los clubes más grandes de la provincia y con gran implicación en la ciudad de Guadalajara”.



Dirigiéndose directamente a los niños y sus familias los animó a disfrutar de la práctica del deporte y a aprender a través de este “a contar con los demás en el trabajo en equipo, pues uno en la vida solo no es nadie, a respetar al adversario y a practicar el juego limpio, que son cosas que el día de mañana también os van a valer en vuestras vidas y os ayudaran a ser buenas personas”.



“En el deporte como en la vida lo importante es mejorar cada día y llegar, unas veces se gana y otras veces no se gana, y no pasa nada, se vuelve a intentar”, ha señalado la alcaldesa, quien compartió con el club el momento de oración, dedicado a los afectados por la DANA, así como la gran foto de familia, en esta ocasión con todos los equipos ocupando al completo las dos gradas del campo de fútbol.



En el acto también participaron los concejales de Servicios Municipales, David García, y de Educación, Begoña García.