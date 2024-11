EL PP propone que Page use los 14 millones del fondo de contingencia para que lleguen “hoy mismo” a los afectados de la DANA

Presentará sendas enmiendas a las cuentas de 2025 para solicitar el importe necesario en los planes de Letur y Mira

miércoles 06 de noviembre de 2024 , 12:57h

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha propuesto al presidente de la región, Emiliano García-Page, que empleen los 14,5 millones de euros del fondo de contingencia de la región que está “sin utilizar” para que estén disponibles “hoy mismo” para los afectados por la DANA, para ayuntamientos, infraestructuras, por medio de ayudas directas a familias y negocios que “lo han perdido todo”.



En rueda de prensa, además de esta propuesta, también ha avanzado que su grupo parlamentario en el Parlamento regional presentará sendas enmiendas para que el presupuesto del plan Letur y el plan Mira, planteados por el Gobierno regional, cuente con el importe necesario para afrontar la situación de emergencia de ambos lugares.



Sobre estas enmiendas, ha señalado que por el momento no han establecido importe económico desde el PP a la espera de que la Junta de Comunidades haga un recuento del coste de la reconstrucción de daños en ambos municipios.



En este sentido, ha vuelto a reiterar que ofrece los votos del PP en el Parlamento si el Gobierno regional los necesita, para poder tramitar con carácter de urgencia una nueva legislación o una modificación legislativa para activar las ayudas pertinentes ante la emergencia, ya que en Castilla-La Mancha el Ejecutivo autonómico no dispone de la figura del decreto ley para este tipo de situaciones.



“ESTAR TODOS A UNA”

Igual que la Junta de Andalucía ha desplegado “75 millones de euros” y el Gobierno valenciano “más de 20 millones”, conscientes de la cooperación entre administraciones”, Paco Núñez ha señalado que “es momento de estar todos a una”.



“Creemos que es necesario con carácter urgente, de forma inmediata, sin burocracia, que se activen mecanismos para poner a disposición los más de 14 millones que tiene el fondo de contingencia”, ha remarcado Núñez, indicando que han esperado “pacientemente” una semana para saber los planes del Gobierno regional ante la catástrofe en las dos localidades.



En todo caso, ha precisado, que si hoy mismo se anunciara por parte del Gobierno regional una inyección de dinero para este fin, tras la celebración del Consejo de Gobierno, se alegraría de ello.



“Esto no es una carrera para tener un titular mejor. Puedo llegar a entender esta carrera en un contexto de política preelectoral, pero cuando buscamos cuerpos, en medio de un drama humano terrible, con personas que no aparecen, es momento de cooperación. Si la consejera portavoz —lo anuncia—, me alegraré, me sumaré a la iniciativa para poder echar una mano”, ha manifestado el líder del PP.



En todo caso, ha vuelto a poner encima de la mesa que “ante una situación de emergencia, no podemos fiarlo todo al presupuesto del año 2025”, ya que “hay familias que lo han perdido todo, negocios que han desaparecido, dos pueblos destruidos, infraestructuras que no pueden esperar”.



“Habrá que ayudar a estas personas de manera urgente, ante un desastre natural que se ha llevado por delante su modelo de vida y todo lo que tenían”, ha concluido.