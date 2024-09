El PP de Azuqueca denuncia “impagos a las peñas por las carrozas, supresión de actividades y falta de personal” en las Fiestas

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento, Mane Corral, ha alertado de las “consecuencias” de la “caótica gestión económica” que el gobierno municipal está llevando a cabo

viernes 13 de septiembre de 2024

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, Mane Corral, considera que la organización de las fiestas que comienzan mañana es fruto del “caos y la improvisación” junto con “todos los recortes que se han realizado”.



Es la valoración que Corral realiza de un programa festivo en el que “se han suprimido las vaquillas y el encierro de la tarde” junto con la “ausencia de verbenas durante las noches entre semana”. Además, desde el Grupo Popular no entienden “por qué se ha contratado una verbena el día del Desfile de Carrozas”, el domingo. Sobre esto, el portavoz popular ha querido “agradecer a las peñas todo su trabajo e implicación en uno u otro sentido, porque sin ellas no habría fiesta”. Con respecto a las peñas privadas, Mane Corral, ha criticado que “no se les haya pagado aún la fianza de otros años, ni tampoco se les haya dado la posibilidad de contar con una carpa”. Corral opina que estas peñas “también son contribuyentes y disfrutan de las fiestas en peñas privadas”.



El “caos en la gestión económica en general” del gobierno de Azuqueca ha derivado también en la “falta de personal por no cumplir con el pago de las horas extras” tanto en la seguridad como en la limpieza, entre otros; además de “haber pagado algunas actividades de las peñas en el último momento tras la amenaza de algunas peñas de no desfilar, y no haber pagado las carrozas anteriores”.



Tal es la “pésima situación” a la que este gobierno ha llevado al Ayuntamiento de Azuqueca que el concierto de El Barrio del próximo 21 de septiembre “tendrá que pagarlo, según se ha anunciado, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que gastará 340.000 euros dentro de los actos incluidos en un programa de promoción del deporte”.



Desde el Grupo Popular han deseado que “la gente, vecinos y visitantes” disfruten de las fiestas, a pesar de la ruina de estos 40 años de gestión socialista que ahora tenemos que pagar todos los vecinos”.