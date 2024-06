Torrejón del Rey exigirá a Page en Toledo que llegue el agua del Sorbe “de una vez por todas”

La alcaldesa, Belén Manzano, no quiere que “una necesidad se convierta en arma de guerra política”.

miércoles 26 de junio de 2024 , 17:08h

El Ayuntamiento de Torrejón del Rey va a convocar a los vecinos del municipio y a los partidos políticos de la oposición para llevar a cabo una protesta en Toledo, en el Palacio de Fuensalida, con la finalidad de que el presidente regional, Emiliano García-Page, “cumpla con la obligación de dar a los más de 3.000 vecinos del barrio de Las Castillas un servicio básico como es el suministro de agua”, exige el equipo de Gobierno.



La alcaldesa, Belén Manzano, recuerda que las obras de conexión de la tubería que llevará el agua del Sorbe a esta zona residencial llevan meses pendientes de concluirse “tras constantes mentiras y demoras”. A su juicio es un asunto que requiere una solución “urgente”, por lo que no quiere que esta necesidad se convierta “en un arma de guerra política”.



Entre tanto, para disminuir las molestias que puedan ser ocasionadas por la falta de agua, el Consistorio ha solicitado cisternas a Diputación y a Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, así como garrafas para repartir entre los vecinos con movilidad reducida.



El delegado de Desarrollo Sostenible, Rubén García Ortega, informó la semana pasada al Ayuntamiento de Torrejón del Rey que la infraestructura "solo está a falta de la instalación de una tubería en uve para terminar el enganche", en palabras textuales del delegado citadas por la alcaldesa.



Pero habrá que esperar al 23 de julio para que Tragsa, la encargada de la conexión por delegación de Aguas Castilla-La Mancha, entidad dependiente de la Consejería de Desarrollo Sostenible, reanude los trabajos ya que deben cumplir los plazos legales para el levantamiento del acta de previos. “Es un trámite de competencia exclusiva de la Junta, donde el Ayuntamiento de Torrejón del Rey no tiene competencia”, precisa Manzano.



Posteriormente comenzarán con las pruebas, “por lo que la llegada del suministro de agua del Sorbe no se produciría antes del mes de agosto y esto siendo muy optimistas viendo que llevamos cuatro años esperando el agua del Sorbe”, prosigue la primer edil.



El equipo de Gobierno ha visitado la obra para ver in situ el estado de la misma y ha podido comprobar que los trabajos restantes “no se reducen a una simple tubería”.



Belén Manzano recuerda el comunicado del Gobierno regional, con motivo de una rueda de prensa ofrecida por el delegado de la Junta, José Luis Escudero, el 1 de febrero, cuando anunció que “desde el día de hoy, los municipios dependientes del Sistema de Abastecimiento Campiña Baja de agua han quedado conectados a la red de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS)”.



Entre ellos se encuentra el proyecto de ampliación de la red de transporte de abastecimiento del Sistema Campiña Baja, “que recoge, entre otros, el núcleo de población del Parque de Las Castillas, que aún está pendiente”, concluye la alcaldesa de Torrejón del Rey.