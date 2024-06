AIKE : “Cinco años después, el Mercado de Abastos de Guadalajara sigue VACÍO"

viernes 21 de junio de 2024 , 14:05h

El grupo municipalista insiste en la necesidad de completar por fin la oferta del Mercado de Abastos, cinco años después de la rehabilitación del edificio dos de las tres plantas que lo conforman siguen completamente vacías. La propuesta que trasladarán al resto de la corporación en el próximo Pleno es la licitación de los casi veinte puestos que hay delimitados y con las instalaciones básicas, 475 metros cuadrados actualmente infrautilizados y que podrían ser una oportunidad para pequeños comercios o proyectos de emprendimiento.



Susana Martínez y Jorge Riendas, portavoces de AIKE, recuerdan que dos de las tres plantas del Mercado de Abastos continúan vacías cinco años después de la rehabilitación del Mercado de Abastos, una obra en la que se invirtió más de un millón de euros de fondos europeos y que debería haber servido para convertir este emblemático edificio de titularidad municipal en un elemento dinamizador del centro. La realidad es que desde el año 2019 que finalizó la obra a los siete puestos ya existentes solo se han incorporado dos nuevos negocios en la planta baja, una panadería y una pescadería que actualmente está cerrada. Las dos plantas superiores siguen sin uso, completamente vacías.



Tras cuatro licitaciones desiertas en el mandato anterior apostando por un modelo fallido que se centraba en la hostelería y que buscaba entregar la gestión a una empresa, desde el grupo municipal piden que se liciten los 18 puestos delimitados en las dos plantas superiores. 475 metros cuadrados en total, espacios con precios asequibles que podrían ser una oportunidad para pequeños comercios y emprendedores que completen la oferta del Mercado de Abastos, con productos diversos y nuevos negocios, buscando sinergias de colaboración con la Escuela de Hostelería o la APAG.



Se cumple un año de mandato del equipo de Ana Guarinos y sobre el Mercado de Abastos se ha avanzado poco, se han recuperado las plazas de aparcamiento de la plaza exterior y se ha realizado alguna exposición temporal, pero no se ha dado ningún paso para licitar los 18 puestos que pueden completar la oferta del Mercado, “ni tan siquiera se ha contestado a las peticiones hechas en los últimos años por diferentes particulares con propuestas de nuevos negocios” comentaba Jorge Riendas. Quien también ha repasado todas las ocasiones en las que desde su grupo municipal han insistido en este tema, a través de mociones, preguntas y peticiones en comisiones. “Una asignatura pendiente que no puede esperar más, un edificio municipal en el centro de la ciudad completamente rehabilitado tiene que ser una oportunidad para dinamizar el casco, potenciar el comercio local y el producto de cercanía. El Mercado no puede ser ejemplo de desidia e inacción”, añadía Riendas.



Desde Aike piden también la vuelta del Mercadillo al entorno del Mercado de Abastos al menos un día a la semana y la dinamización a través de cursos, talleres, mercados de la tierra, de trueque, animaciones o conciertos, actividades que sirvan para atraer público y potenciar las señas de identidad de un Mercado con casi 150 años de historia.



Actualmente la calle Cervantes y la plaza de la Virgen de la Antigua están en obras, “pedimos al equipo de Gobierno actual, al Partido Popular y Vox, que cuando se acaben estas obras el Mercado tenga proyecto, aprovechemos las mejoras en los alrededores como revulsivo, para llenar de actividad y vida este edificio tan emblemático del casco” señala Jorge Riendas.



La propuesta se debatirá en el próximo Pleno, desde AIKE esperan que, tras cinco años de espera, se liciten los puestos de las dos plantas vacías y se empiece a completar la oferta del Mercado, un espacio hasta ahora desaprovechado e infrautilizado, “una instalación municipal perfecta para dinamizar la economía local y ofrecer un espacio interesante a comerciantes y consumidores” finaliza Martínez.