Alovera ofrecerá su Ruta de la Tapa en trece establecimientos del 7 al 9 de junio.

miércoles 29 de mayo de 2024 , 13:38h

Se ha presentado en el Ayuntamiento de Alovera una nueva edición de la Ruta de la Tapa, que hace doce años arrancó en el municipio con el fin de dar apoyo al tejido hostelero del municipio.



En esta convocatoria la edición de primavera cuenta con un número récord de participación, ya que los vecinos o visitantes podrán acudir a trece establecimientos donde poder degustar sus elaboraciones gastronómicas en forma de tapa al precio de dos euros.



En cada establecimiento se puede retirar una cartilla para sellar la degustación de cada tapa y, si se completan al menos dos tapas en las tres zonas propuestas, se podrá participar en el sorteo de premios gracias al patrocinio de Mahou.



Además, con los votos de los participantes en la ruta con sus cartillas el establecimiento ganador también recibirá un premio de 500 euros al ser el más votado.



Las propuesta que se pueden encontrar son Brocheta de Pollo con salsa de Queso Cheddar en el Bar Sierra, Tacos a la Birria en el Bar Yoga, Taco Aloverano en el Asador Gordon´s, o la Mini Hamburguesa Bonjour en el Bar Hello Burguer en la primera de las zonas.



En la segunda zona Cóctel de primavera 24 por el Bar La Parrilla La Piscina, Croquetas D´Cari por la Churrería D´Cari, Perrito andaluz de mi amigo Fran "Asín na más" por el Bar Restaurante Hostal San Marcos y Guiso Nagore en la Churrería Nagore.



Finalmente, en la tercera zona, Almohadilla de chistorra con cebolla caramelizada sobre patata paja y salsa de miel y mostaza por el Bar del Centro de Mayores, Tostá de Solomillo con queso del Casar (Cáceres) por el Bar Almagro, Fajita al estilo Élite por la Pizzería Elíte, Tosta de morcilla con pera caramelizada y almendra con guarnición de patata paja en el Restaurante Almagro y Croquetas de codillo en el Bar Nuevo Portón.



En la presentación acudieron dos de los establecimientos, tanto nuevos en participar en la Ruta, como recién establecidos en el municipio, Bar Hello Burguer y Asador Gordon´s, que elaboraron in situ y mostraron con sus elaboraciones la mezcla de sabores y propuestas diferentes con las que se quiere atraer esos días a los vecinos y visitantes.



El concejal de comercio local, Álvaro Cembellín, agradeció a todos los establecimientos participantes su involucración en la iniciativa y puso en valor que tres de ellos son nuevos en el municipio, mostrando la renovación del tejido hostelero y la posibilidad de conocerlos con esta propuesta.



El recuento de votos para elegir la mejor tapa, y el sorteo para obtener a los consumidores ganadores de los premios, será público y se realizará el día 14 de junio a las 10:30 en el Ayuntamiento.