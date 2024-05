Los BULOS de la IZQUIERDA : La Audiencia obliga a rectificar una información FALSA relacionada con los sueldos del actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara y confirma que “NO se ha producido incremento alguno respecto a los anteriores”

miércoles 29 de mayo de 2024 , 09:21h

El texto que la Sentencia obliga a publicar como rectificación es el siguiente: “La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos (PP), percibirá el mismo salario que el anterior alcalde, el socialista Alberto Rojo, y el primer teniente de alcalde, Javier Toquero (Vox), cobrará lo mismo que cobraba el primer teniente de alcalde de la anterior corporación, Rafael Pérez Borda (Ciudadanos). No se ha producido incremento alguno respecto a los sueldos anteriores”.



En su sentencia , la Audiencia Provincial de Guadalajara confirma la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Guadalajara en la que se condenaba a elDiario.es Castilla-La Mancha a publicar íntegro un escrito de rectificación sobre una información inexacta y falsa publicada en dicho diario en la que se acusada al equipo de gobierno de PP y Vox de subirse el sueldo nada más llegar.



El titular de la noticia decía: “PP y Vox también se suben el sueldo nada más llegar”, y en cuyo interior se indicaba: “La alcaldesa de Guadalajara, Ana Cristina Guarinos (PP), percibirá un sueldo de 76.495 euros brutos anuales, según la propuesta que se ha presentado al pleno extraordinario que se ha celebrado este miércoles a las 8.30 de la mañana. Una cifra que supone un notable incremento respecto al sueldo que se asignó su predecesor en el cargo en 2019, el socialista Alberto Rojo, que cobraba 69.890 euros brutos. También se sube el sueldo el número 2 en el Ayuntamiento, el concejal de Vox Francisco Javier Toquero que, en su condición de primer teniente de alcalde, cobrará 62.496 euros brutos, frente a los 58.241 euros que percibía su antecesor en el cargo en 2019, el concejal de Ciudadanos, Rafael Pérez Borda. Según la correspondiente declaración de bienes que presentó con motivo de su cese este mes de junio, recibía 46.468 euros netos anuales”.



El Ayuntamiento envió al medio una amplia rectificación acompañada de datos que demostraban la falsedad de la noticia publicada por el mismo, pero el medio digital solo rectificó el titular de la noticia en la web, no así el contenido de la misma, y no rectificando tampoco en las redes sociales de Twitter y Facebook. Por este motivo, se solicitó la rectificación de la noticia, considerando que la información difundida por el diario digital estaba ocasionando un perjuicio y así paliar el mismo, dado que las retribuciones del actual equipo de gobierno son las mismas que se venían percibiendo por el anterior, sin experimentar incremento alguno, tal y como acreditaba un informe de recursos humanos del propio Ayuntamiento de Guadalajara que se remitió al medio en cuestión.



Un juzgado de Guadalajara, en el mes de octubre, condenó en primera instancia al diario digital por publicar datos inexactos y le obligaba a rectificar. Ahora, la Audiencia Provincial, desestima el recurso presentado por el medio, confirma la sentencia anterior y condena al medio a pagar las costas del proceso.



Desde el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara manifiestan la satisfacción por estas resoluciones judiciales y recuerdan la obligación de los medios de comunicación de que las informaciones que se difundan sean exactas y ciertas, evitando caer en bulos y en noticias falsas que desacreditan la actividad política.