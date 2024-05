Bruno Verdeal de Guadalajara ganador Junior en la Olimpiada Matemática Castilla La Mancha 2024

domingo 19 de mayo de 2024 , 20:56h

Este fin de semana en Cuenca se ha desarrollado la Olimpiada Matemática Castilla la Mancha 2024 en sus categorías Alevín, Juvenil y Junior.



Como novedades de este año se celebra por primera vez fase regional alevín y los juveniles tendrán fase nacional presencial.



Tras llegar a Cuenca y tomar un almuerzo, los finalistas de las distintas provincias realizaron la prueba en el edificio Iberia.



Tras la comida disfrutaron de una actividad multiaventura con piragüismo, rappel y escalada.



Por la tarde se trasladaron a la localidad de Carboneras de Guadazaón para cenar y pernoctar no sinantes disfrutar de una velada de juegos de lógica y la Matemagía de Óscar Martín Escribano.



Después del desayuno hicieron u recorrido por la localidad y a las 12:30 tuvo lugar la entrega de premios en el centro social de Carboneras. El acto ha estado presidido por Serapio García Cuesta presidente de la SCMPM, acompañado del Alcalde de la localidad Carlos Arteche y del secretario de la sociedad Juan Martínez-Tébar.



Los premiados han sido:



Alevín



1.- Pablo López Oliver (AB)

2.- Daniel Moratalla Cortés (TO)

3.- Bruno Fernández Torkar (TO)





Estos alumnos representarán a Castilla la Mancha en la Olimpiada Nacional Alevín que tendrá lugar en Madrid, del 26 al 29 de junio, acompañados por la profesora Aránzazu Fraile.



Junior

1.- Bruno Verdeal Rodríguez (GU)

2.- Miguel Barnés Lorenzo (AB)

3.-Jorge pacheco Díaz (CR)





Estos alumnos representarán a Castilla la Mancha en la Olimpiada Nacional Junior que tendrá lugar en Jarandilla de la Vera , del 14 al 18 de junio, acompañados por la profesora Evangelina Herranz.



Juvenil



1.-Aarón Jiménez Lázaro (TO)

2.-Adrián Andújar Sevilla (CR)

3.-Pablo Atienza Molina (AB)





Estos alumnos representarán a Castilla la Mancha en la Olimpiada Nacional Junior que tendrá lugar en Melilla, del 23 al 27 de junio, acompañados por le profesor Ángel González.



El próximo 2025 la fase nacional Junior y Juvenil convocada por la FESPM, tendrá lugar en nuestra región, concretamente en Albacete.



La Sociedad castellano Manchega de Profesores de Matemáticas, organizadora del evento, agradece a la Delegación de Educación de la JCCM, Al Ayuntamiento de Cuenca, a la UCLM, al Ayuntamiento de Carboneras y a editorial Nivola el apoyo prestado para la realización del evento.