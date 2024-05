Unas 200 personas arropan a la escritora argentina Claudia Piñeiro en el inicio oficial del Festival Internacional de Novela Negra de Las Casas Ahorcadas

La primera jornada completa de este certamen aglutinó unos 200 escolares por la mañana en unas jornadas de animación a la lectura y, posteriormente ya por la tarde, Piñeiro dio el pregón inaugural y Paz Velasco habló sobre las motivaciones para matar de los asesinos en serie

viernes 10 de mayo de 2024 , 18:57h

Las Casas Ahorcadas, elegido mejor club de lectura de Castilla-La Mancha en 2016, arrancó de manera oficial su undécima edición del Festival Internacional de Novela Negra. Si bien este miércoles ya celebró una jornada de cinefórum con el escritor Jon Arretxe, el guionista Carlos Vila Sexto y el actor Malcom Treviño-Sitté para ver en exclusiva el primer capítulo -y comentar posteriormente- de la serie Detective Touré, no ha sido hasta este jueves cuando se ha dado el pistoletazo de salida en verdad.



Al acto de inauguración -celebrado ante unas 200 personas en un salón de actos de la Biblioteca Municipal del Centro Cultural Aguirre que colgó el cartel de aforo completo-, acompañaron al director del festival y de Las Casas Ahorcadas, Sergio Vera, la coordinadora de Cultura de la Delegación Provincial de la Junta, Yolanda Rozalén, el concejal de Asesoría Jurídica, Patrimonio y Asuntos Generales, Héctor Serrano, así como los dos grandes patrocinadores de este festival: el director de Masfarné, Antonio López, y el director de la zona Levante de General Óptica, Javier Jaén. Entre el público también estuvieron la concejala y diputada de Cultura, María Ángeles Martínez, como la subdelegada del Gobierno en Cuenca, Mariluz Fernández.



La escritora argentina Claudia Piñeiro dio el pregón inaugural del festival y recibió el Premio Tormo Negro-Masfarné que otorga esta asociación. La autora, que ganó gracias a su novela Catedrales en 2022, se mostró “feliz” por estar en Cuenca y “agradecida” por el premio. “Lo recibo con orgullo porque me atrae y emociona la energía colectiva de donde proviene”, poniendo énfasis en que sean los lectores y no un jurado los que elijan al vencedor del premio que entrega Las Casas Ahorcadas. Además, Piñeiro también cerró la jornada con un encuentro provincial con clubes de lectura en el que comentaron la obra ganadora.



Asimismo, esta jornada de tarde también contó con una charla de la criminóloga Paz Velasco de la Fuente, en la que acercó su próxima publicación (Motivaciones para matar) a través de imágenes y en la que habló de los factores que llevan a una persona a cometer un delito.



Jornada matinal



El salón de actos de la Facultad de Bellas Artes acogió por la mañana una intensa jornada, en la que diferentes centros educativos de Cuenca (IES Pedro Mercedes, IES Fernando Zóbel, IES San José e IES Alfonso VIII) completaron el aforo, con unos 200 escolares disfrutando de las diferentes ponencias.



La inauguración de esta jornada estuvo a cargo del vicerrector del Campus de Cuenca, César Sánchez, así como del mencionado director de la zona Levante de General Óptica, Javier Jaén. Posteriormente, la profesora y ensayista impartió un taller de introducción a la criminología para meter ‘la semillita’ de esta ciencia entre los alumnos; el escritor y periodista conquense Alberto Val compartió su trayectoria, desde la autopublicación hasta firmar con Planeta bajo el sello Destino; el programador conquense Carlos Plaza explicó cómo se hizo Call of the sea, una de las aventuras narrativas españolas más importantes de los últimos años; y la argentina Claudia Piñeiro departió con los escolares la adaptación a la gran pantalla de su novela Tuya.



Asimismo, también se hizo entrega de los premios a la autora del cartel -la alumna de la Escuela Cruz Novillo, Estefanía Armero-, así como a los ganadores del Premio de Microrrelato Policiaco Ángel Luis Mota, que recopilamos a continuación:



Modalidad 2

Primer premio: El reflejo, de Juan Ildefonso Espejo Gascón.



Segundo premio: Saldar cuentas, de María Vignolo Mota



Modalidad 3

Primer premio: Espejo, de Paula Gordo Pérez

Segundo premio: Un poema de Lorca, de Paula Lorente González



PROGRAMA DEL VIERNES 10 DE MAYO

Mañana

Las jornadas de animación a la lectura se dirigirán a escolares de 2º y 3º de la ESO. En esta ocasión, el escenario será el salón de actos del Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha y se abrirá con el escritor Jerónimo Tristante –creador de Víctor Ros, el Sherlock Holmes español- se reunirá con los alumnos, mientras que la escritora gallega Arantza Portabales repetirá su experiencia de 2023 y volverá a hacer un taller de introducción al microrrelato.



Tarde



La actividad regresa al salón de actos de la Biblioteca Municipal del Centro Cultural Aguirre. A partir de las 18 horas, será turno para hablar con los escritores reconocidos en la última edición del Premio Paco Camarasa –que otorgan los principales festivales de novela negra del país, entre ellos el de Las Casas Ahorcadas-. Victoria González, ganadora, más Juan Carlos Galindo y Carlos Augusto Casas, finalistas, charlarán con los asistentes acerca del género negro. A continuación, los guionistas Jota Linares y Santiago Díaz, que han dado el salto de la pantalla a las letras, contarán su experiencia en el mundo editorial.



Para cerrar el día, la prestigiosa escritora y subdirectora de El País Berna González rinde tributo a Claudia Piñeiro, cuando se cumplen dos décadas de su debut en librerías.