La alcaldesa de Guadalajara inaugura la reforma del Centro Social La Amistad, ahora con gran eficiencia energética

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 06 de mayo de 2024 , 18:56h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

“Hoy es un día alegre, un día de celebración, porque inauguramos la reforma de uno de los centros sociales más concurrido de la ciudad de Guadalajara, que es el Centro Social de La Amistad, que hoy reabre sus puertas para volver a ser centro de reunión y de encuentro de todos los vecinos de este barrio y de muchas asociaciones, a quienes pedimos disculpas por este tiempo de espera por las obras, que han merecido la pena”.



Con estas palabras ha inaugurado hoy la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, junto a más de un centenar de vecinos, la reforma para la mejora de la eficiencia energética y habitabilidad del Centro Social La Amistad de Guadalajara, en la que se han invertido cerca de 300.000 euros, de los que el 80% procede de los fondos Next Generation, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, liderado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.



En este acto inaugural, Guarinos ha recordado que también está en marcha la reforma del Centro Social de la calle Cifuentes y ha anunciado ante los medios que en el plazo de un mes saldrán a licitación la reforma de otros tres centros sociales: Adoratrices-Defensores, Casas del Rey y Avenida Venezuela, en la colonia Sanz Vázquez.



“Esto no termina aquí, porque es un objetivo del Equipo de Gobierno, licitar también antes de que acabe el año, la reforma del Centro Social del Alamín, y culminar así la reforma de todos los centros sociales que precisan actuaciones, para que todos estén perfectamente adecuados y funcionales, al servicio de vecinos y asociaciones”, ha destacado Guarinos.



Ahorro energético y más confort en el centro Social La Amistad



La alcaldesa ha recordado que el Centro Social de la Amistad fue construido en 1985, hace casi 40 años y que precisaba una reforma integral, “para actualizarse desde el punto de vista funcional y la eficiencia energética y para el confort de los usuarios del centro”.



Las obras realizadas, que fueron licitadas hace un año, han consistido en la renovación del sistema de climatización para invierno y verano, renovación del sistema eléctrico y de iluminación, implantación de paneles solares fotovoltaicos, control inteligente de consumos y energía, así como la renovación de carpintería exterior, ahora con ventanas de PVC.



“Todas estas instalaciones, junto con la renovación, impermeabilización y aislamiento térmico en cubierta y el revestimiento exterior con pintura térmica, suponen una reducción de energía al año de un 80%, que son aproximadamente 3.000 euros de ahorro al año”, ha explicado Guarinos.



“A esto hay que sumar la renovación completa de todo el mobiliario del centro, que no estaba contemplado en la reforma y que hemos considerado que había que asumir, pues estaba muy obsoleto y ya deteriorado”, ha añadido la alcaldesa.



Tras la atención a la prensa la alcaldesa de Guadalajara ha brindado con todos los vecinos que asistían a la inauguración “no por la reforma del centro, sino por ustedes, y por su salud, para que puedan disfrutarlo, ahora de manera más confortable”.