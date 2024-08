La alcaldesa Ana Guarinos asiste al preestreno de “Bufalo Kids” en los Multicines Guadalajara

La alcaldesa de Guadalajara Ana Guarinos ha aventurado nuevos premios para Pedro Solis, que junto a Juan Jesús García Galocha (director de ‘Momias’), culmina en esta nueva película de animación la historia de la relación de complicidad entre sus hijos Nico y Alejandra, iniciada en “Cuerdas” hace diez años

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 13 de agosto de 2024 , 07:33h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha asistido esta tarde en los Multicines Guadalajara al preestreno de la película ‘Buffalo Kids’, último largometraje de animación del director Pedro Solís García, en esta ocasión junto a Juan Jesús García Galocha (director de ‘Momias’) y que llega de la mano de Warner Bros Pictures, para ser estrenada este mismo miércoles, 14 de agosto, en los los cines de España.



Guarinos, junto con los concejales Begoña García, José Luis Alguacil y Roberto Narro, ha agradecido a Solis que haya elegido una vez más Guadalajara “su ciudad de adopción y la de nacimiento de sus hijos para presentar esta nueva película”, heredera directa del corto de animación más premiado en España, “Cuerdas”, que hace diez años consiguió 241 galardones -entre ellos, el Goya 2014- que le hicieron entrar en el libro Guinness de los récords, y que también puso a Guadalajara en el mapa de la gran pantalla, “algo por lo que siempre estaremos agradecidos, además de profundamente orgullosos”.



“Yo conocí a Pedro el día que presentó su corto “Bruxa”, el origen del momento en el que nos encontramos y de Cuerdas. Estoy segura que Juan Jesús y Pedro nos van a volver a sorprender con su genialidad y su capacidad creativa, y que esta película será todo un éxito, pues ya se está colocando en varios palmarés internacionales en Francia y Shangai, cuando todavía no se ha estrenado, pero el premio para nosotros como espectadores es poder disfrutar de una historia familiar, de entrega y amor, maravillosa, en este caso recordando a Nico, ahora reconvertido en Nick, viviendo las más grandes aventuras del oeste junto a Mary, su hermana Alejandra, y que tanto nos enseñaron en Cuerdas sobre la verdadera inclusión, que no es sino hacer a quien tiene capacidades diferentes, uno más en la aventura de la vida”.



“Esta nueva película es para recordar también a quienes, aunque ya no estén presentes, siguen estando con nosotros, siempre con una sonrisa maravillosa y transmitiendo felicidad. El pequeño Nico conocía este proyecto, y aunque no pudo verlo acabado estoy convencida de que, allá donde esté, hoy lo va a disfrutar tanto como lo vamos a hacer nosotros”, ha añadido Guarinos.



Precisamente el propio Pedro Solis, reconocía en su breve presentación ante el público, explicaba que prácticamente el incio de la película coicidía con el fallecimiento de su hijo y confesaba que el trabajo de esta película “ha conseguido mantener a Nico entre nosotros estos tres años”, agradeciendo el trabajo a su hermano Juan, creador del personaje y a todos sus socios de producción y equipo creativo.



“A Pedro le tenemos que agradecer que, además de ser un genio que sabe hacer un gran cine de animación, también sabe contar historias que solo se pueden contar desde la sensibilidad y la verdad y que son capaces de llegar al corazón de un niño y de rescatar en cada uno de nosotros la infancia que llevamos dentro”, ha declarado la alcaldesa, apostillando que todo ello lo hace con el apoyo de una gran mujer, Lola, que siempre está ahí también.



Jordi Gasull (‘Tadeo Jones’) y Javier Barreira firman el guión de esta película que Pedro Solis ya ha definido como su ópera prima. Además, Jordi Gasull, Marc Sabé Richer e Ignacio Salazar-Simpson ejercen como productores a través de 4 Cats Pictures, Atresmedia Cine, Anangu Group y Mogambo. Core Animation es el estudio de animación detrás de la película.