La III Feria Intercultural ha recibido más de 9.000 visitantes en un fin de semana cargado de actividad en La Concordia

Esta muestra organizada por el Ayuntamiento de Guadalajara se consolida como un punto de encuentro para compartir cultura, gastronomía, y tradiciones entre las diferentes nacionalidades que conviven en la ciudad de Guadalajara

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 22 de abril de 2024 , 19:26h

Récord de asistentes a esta tercera edición de la Feria Intercultural en la que han participado catorce nacionalidades que han mostrado lo mejor de sus países y su cultura en cada una de las casetas de la feria. “Las entidades participantes nos han trasladado su alegría por la buena acogida que han tenido las actividades que han preparado con cariño cada uno de ellos”, ha señalado Eva Henche, concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Guadalajara, quien junto al concejal de Participación, Roberto Narro, hacía balance de la primera de las ferias temáticas que se celebrarán en el parque de la Concordia, “que ha contado además con muy buen tiempo y en la que no se ha registrado ningún incidente”, ha apuntado Narro.



Y es que esta edición reunía los ingredientes necesarios para ser un ‘buen plan’ para el fin de semana en la capital alcarreña y así se ha demostrado con la participación de más de 9.000 visitantes que, “han podido disfrutar de bailes tradicionales, gastronomía, talleres y charlas”, ha comentado la concejal de Bienestar Social, quien ha agradecido que, “las asociaciones participen en esta feria porque es un escenario ideal para que los guadalajareños conozcamos las culturas y nacionalidades que residen en la ciudad”.



La feria ha contado con el reconocimiento a personas que trabajan por la integración social, por la visibilidad y la difusión de la cultura migrante como: Karla Benítez, campeona de España Muaythai; Familia Medrano Moya, por su trabajo como regentes del Bar El Refugio o a la hermana Leticia Gutiérrez, por su trabajo como delegada de Migraciones de Siguenza-Guadalajara.



Cabe recordar que en esta tercera edición se ha realizado con la participación de más de una veintena de asociaciones, y ha contado con más de 25 actuaciones de música y bailes en el escenario central, a las que hay que sumar la programación particular que cada stand, como degustación de productos típicos, talleres de emprendimiento femenino, muestra de artesanía tradicional, etc.



“Tras la Feria Intercultural, este martes y miércoles, 23 y 24 de abril, toma el relevo en las casetas del parque de la Concordia la Feria de la Ciencia, con la participación de centros educativos de toda la ciudad, la Universidad de Alcalá y UNED, con el objetivo de acercar la ciencia la ciudadanía, a través de

actividades divertidas e interesantes”, ha recordado el concejal de Participación Ciudadana, Roberto Narro.