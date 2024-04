Guadalajara acoge este fin de semana el VII encuentro nacional de Musicaeduca

Las escuelas de Musicaeduca ofrecerán dos conciertos en el Teatro Buero Vallejo, el domingo 14 de abril en sesión de mañana a las 12:00 h con el concierto Vive la Música en el que participarán más de 200 alumnos y en sesión de tarde a las 19:00 h, el concierto la ‘España Pintoresca’ con entrada gratuita para mayores de 65 años

miércoles 10 de abril de 2024 , 21:46h

La capital alcarreña acoge este fin de semana el VII encuentro nacional de Musicaeduca que reunirá a más de 250 personas de fuera de Guadalajara que, “nos vienen a visitar desde distintos puntos de la geografía española como Almería, Tudela, León, Lugo y Córdoba o las vecinas Alcalá de Henares o Madrid” ha comentado Javier Toquero, primer teniente alcalde en el Ayuntamiento de Guadalajara y concejal de Cultura quien ha indicado que desde el Ayuntamiento ha querido implicarse en este congreso con “el ofrecimiento de una visita guiada a todas las familias que vienen a este evento para que descubran las bondades de la ciudad y facilitando todo lo posible para el desarrollo de las actividades” ha indicado Toquero.



Además, el concejal de Cultura en el Ayuntamiento ha señalado que, “desde la concejalía trabajamos por dar visibilidad a todas las disciplinas artísticas, apoyando iniciativas locales y tratando de poner en marcha propuestas culturales que llenen los escenarios de la ciudad, por lo tanto, no hay ningún agujero cultural”.



Por su parte, Juan Antonio Jiménez, gerente de Musicaeduca ha puesto en valor el espíritu de Musicaeduca que, “pretendemos inculcar el amor por la música y con este encuentro los alumnos de las distintas escuelas se conocen y compartir otros espacios diferentes a las aulas” ha apuntado Jiménez quien ha indicado que “son 159 alumnos en el coro junto a una orquesta de 87 músicos los que van a pasar por el escenario del Teatro Buero Vallejo”.



Así, en el turno de mañana el concierto se llamará Vive la Música, “un espectáculo familiar, abierto al público con entradas a seis euros y con carácter benéfico y que se interpretarán canciones compuestas por Musicaeduca para este tipo de eventos” ha explicado Jiménez, quien ha señalado que en el concierto participarán artistas locales como Javier Matía o Cristina García.



Esta cita será a las 12:00 h en el Teatro Buero Vallejo. Ya en el turno de tarde se celebrará el concierto la España Pintoresca, será a las 19:00 h a cargo de la Agrupación Sapere Aude Juventudes Musicales dirigidos por Iñaki Jarauta. “Es un concierto con obras de Falla, de Albéniz, Turina, etc. Interpretadas por el contratenor Manuel Ruiz” ha indicado Jiménez, quien ha señalado que este evento será gratuito para mayores de 65 años presentando el DNI en la taquilla y para el público general la entrada es de ocho euros, “se trata también de un concierto benéfico y el importe lo destinaremos a becas para facilitar el acceso a la educación musical de las familias” ha indicado el gerente de Musicaeduca.



Finalmente, Manuel Fuentes director de la Academia Elite de Guadalajara que, en esta ocasión, hará de anfitriona ha señalado que, “tanto en el Colegio Adoratrices donde iniciaremos la jornada el sábado como el Teatro Buero Vallejo son escenarios fabulosos” y ha indicado que, “este tipo de encuentros también sirven para la dinamización no sólo cultural, sino también económica y turística”.