Javier Silgado recauda 6.208€ para Fundación Nipace

La recaudación ha superado todas las expectativas gracias a la implicación personal de Javier, así como de multitud de empresas y amigos que han puesto su granito de arena para superar los 6.000€, que era el objetivo del reto

miércoles 10 de abril de 2024 , 12:36h

Javier Silgado ha hecho realidad su sueño de ayudar a los niños y niñas con Parálisis Cerebral que, como su sobrina Alba, acuden a Fundación Nipace a recibir sus terapias.



Durante meses, Javier recorrió decenas de empresas a las que pidió ayuda, así como a sus amigos, que se animaron a ayudarle en el reto. Desde el punto de vista económico, la recaudación de este desafío ha llegado a 6.208,94€, una cifra muy importante para un reto promovido por un particular. Centrándonos en el aspecto deportivo, Javier salió de Área 103 en Almadrones el pasado sábado acompañado de un nutrido grupo de deportistas que fue enriqueciéndose a lo largo de las diferentes etapas.



La más numerosa fue la etapa final y cerca de cien personas llegaron a Fundación Nipace pasadas las 18h, portando una pancarta que decía “campeones”. Javier Silgado se sentía muy contento con el resultado de este reto, visiblemente emocionado al llegar a Nipace: “me siento feliz, ha sido un día muy especial. Lo que he hecho no tiene mérito, el verdadero mérito es el de las familias y los pequeños que acuden cada día a Nipace y lo que hacéis en esta fundación. Las gracias hay que dároslas a vosotros”.



Una vez terminado el reto se realizó un sorteo, en el que partiparon todas las personas que colaboraron económicamente en el reto. Entre los regalos, un lote de productos Acojonante, una cesta de productos de Los Gustos de Antes, dos camisetas Inter Movistar firmada por todos los jugadores, una camiseta de la selección española de fútbol femenina firmada por una jugadora, varias camisetas de Hercesa y una cena para dos personas en Dominos Pizza, quien también donará 15 pizzas el día del reto para los participantes en el desafío.



Fundación NIPACE agradece enormemente esta iniciativa y recuerda la importancia de la colaboración ciudadana: “el tratamiento a los niños con parálisis cerebral es un reto diario en el cual la ayuda de las administraciones y la sociedad juega un papel importantísimo. Necesitamos tu ayuda, ahora más que nunca”, afirmaba el presidente de Fundación Nipace, Ramón Rebollo.