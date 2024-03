La Procesión del Santo Encuentro se hace en el interior de la Iglesia de Pareja

La posterior Quema del Judas ha quedado suspendida para un fin de semana posterior, puesto que la lluvia no ha cesado de caer en toda la mañana, y hasta bien entrada la tarde, en la villa alcarreña

domingo 31 de marzo de 2024

Después de unos intensos días de recreo, que se han mezclado con algunas de las tradiciones más sentidas de la villa de Pareja, termina una Semana Santa que ha estado caracterizada por lluvias abundantes. Tanto, que sólo una de las tres procesiones que se llevan a cabo en la villa alcarreña en estos días ha podido salir: la Procesión del Silencio, habiendo tenido que celebrarse las otras dos, la de Jueves Santo y la Procesión del Encuentro, en el interior de la generosa y amplia Iglesia de Nuestra Señora de La Asunción de Pareja.



Prácticamente todas las casas del pueblo, y de sus pedanías, han permanecido abiertas en estos días. Calles, locales de peñas y comercios, han disfrutado de unos días repletos de público, que han propiciado el reencuentro con familiares y amigos de toda la vida.



Debido a ello, y en parte habiendo tenido que reorganizar los horarios de algunas de las actividades de exterior para permitir el normal desarrollo de los torneos -los de pádel, habiendo tenido que suspenderse incluso la competición de adultos- la participación en todas las propuestas de ocio, ha sido máxima, tanto en fútbol-sala como en frontenis -todos ellos con su versión infantil- y en los torneos de cartas.



Como cada año, el más concurrido ha sido el de fútbol sala. Este año han participado nada menos que diez equipos en categoría senior, provenientes de diferentes localidades cercanas, además de Pareja. Se dividieron en dos grupos, para un total de cerca de un centenar de deportistas.



No menos concurrido fue el torneo infantil, con ocho equipos con niños y niñas tanto de Pareja como de Sacedón. La concejala de Festejos, María Tierraseca, destacaba la elevadísima participación en el global de las propuestas, con más de 200 personas, inscritos y disfrutando con todos los torneos.



Procesión del Encuentro



Tradicionalmente, la Procesión del Encuentro de Pareja, declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial desde el año 2013, se celebra a partir de las 13 horas del Domingo de Resurrección, y siempre antes de la misa. Sin embargo, a esa hora, diluviaba sobre Pareja, con poco más de 7ºC por lo que el párroco

local, Javier Lucía, decidió que este año transcurriera por el interior de la Iglesia de la Asunción.



Así, nada más comenzar el oficio religioso los hombres salían portando la imagen de Jesús, por el lado norte de la única nave del templo, llevando a llevando a hombros la imagen de Jesús Resucitado.



Las mujeres y el párroco lo hicieron por el lado Sur, con la con la talla de la Virgen de la Soledad, inicialmente vestida de duelo. En el altar, los músicos de la charanga La Alegría Alcarreña marcaban el paso con el redoble de sus tambores e interpretaron marchas procesionales.



Después de recorrer el templo, ambas comitivas se unían frente al altar. “Con María de rodillas, ante el hijo de su amor; que ha cumplido su promesa de su gran resurrección. Quitadle el manto de luto y ponedle el de color, cantemos con alegría que ha resucitado Dios”, según dice la letanía típica de este día, dos de las fieles, María José Alcocer y Flor de la Casa, le quitaban el luto a la Virgen.



Ya unidos ambos séquitos, las dos imágenes, a hombros de los fieles, regresaban a su lugar de origen, primero la de Cristo Resucitado, y después la de la Virgen. Ambas figuras, como todas las que procesionan en la Semana Santa parejana, son de mediados del siglo XX, puesto que las originales fueron destruidas en la Guerra Civil.



La Procesión del Santo Encuentro y la Quema del Judas de Pareja son celebraciones enmarcadas en las tradiciones religiosas y festivas de la Semana Santa; ambas tienen lugar el Domingo de Resurrección, fiesta de enorme significado para todos los cristianos. La Procesión viene a rememorar el encuentro de Jesús y María tras su resurrección, desarrollándose en medio de una espectacular acogida y fervor popular, no en vano constituye un acontecimiento religioso que goza de un gran arraigo en la comarca, circunstancia en cierto modo favorecida por el hecho de tratarse de una tradición recuperada hace treinta años, tras un largo periodo de olvido y abandono.



Igualmente, y formando parte de la misma programación festivo-religiosa del Domingo de Resurrección, tras la celebración de la Santa Misa se celebra la tradicional Quema del Judas, de origen ancestral y con profundas raíces en la propia localidad de Pareja, por los que acredita también un extraordinario seguimiento y apoyo popular.



Terminado el oficio religioso, que ha engalanado musicalmente el coro de la Iglesia, continuaba lloviendo sobre la villa alcarreña, por lo que, tal y como anunciaba Javier Lucía, la Quema del Judas quedaba aplazada para un posterior fin de semana.



La lluvia, especialmente bienvenida siempre en una Alcarria sedienta, no ha impedido que los parejanos terminaran la Semana Santa escuchando, e incluso bailando algún pasodoble, bajo los soportales de la Plaza Mayor, con el final de la presencia de La Alegría Alcarreña en Pareja.



El alcalde de Pareja, Javier del Río, daba esta tarde las gracias “por su gran trabajo” a la concejala de Cultura y Turismo, María Tierraseca, a “nuestro párroco, don Javier”, a los voluntarios y participantes que han hecho posible la celebración de todos los torneos y competiciones de la Semana Santa, así como de los oficios religiosos, a la Agrupación Musical de Pareja con María Ángeles Druet a la cabeza, y también a “los parejanos y visitantes, que han llenado nuestro pueblo como hacía años que no sucedía, pese a la lluvia, que nos ha hecho variar algunos eventos”, se congratulaba “por el agua, tan necesaria, que está cayendo en toda España, y especialmente en La Alcarria” y, por último, daba “la bienvenida al Abril Cultural de 2024”, que llega, un año más, repleto de actividades, incluida la Feria Medieval de Pareja.