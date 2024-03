Un dispositivo especial se encargará de mantener limpias las calles de Guadalajara durante la Semana Santa

El concejal de Servicios Municipales ha presentado este servicio que, como novedad, contará con un nuevo producto que se aplicará sobre los recorridos de las procesiones para evitar que la cera se impregne en el suelo.

lunes 25 de marzo de 2024 , 18:48h

La Semana Santa de Guadalajara 2024 contará con un dispositivo especial de limpieza, que se extenderá desde el primer hasta el último día de los actos programados.



El concejal de Servicios Públicos Municipales, David García, ha presentado este dispositivo y ha explicado ante los medios que se adaptaran horarios y se incrementará números de operarios, “vamos a realizar un importante esfuerzo para que, tanto antes como después de los actos, el sitio se quede en perfectas condiciones”.



Los equipos se distribuirán a lo largo de todas las zonas donde se concentran los eventos, dependiendo de los actos que vayan a tener lugar en cada una de ellas.



Producto protector para suelos antiadherentes de ceras



Durante esta Semana Santa, como novedad, se contará con un nuevo producto que se aplicará sobre los recorridos de las procesiones para evitar que la cera se impregne en el suelo.



“Se trata de un producto que crea una película haciendo que la superficie tratada se convierta en antiadherente a las ceras, tanto sintéticas como naturales”, ha detallado García, quien además ha explicado que, “se trata de un producto biodegradable de fácil eliminación, no generando residuos en su eliminación”.



Con posterioridad a las procesiones se realizará una limpieza de los distintos recorridos con un equipo formado maquinaría de agua a presión y dos operarios.



Trabajos previos de reparación de calles y aceras



Además del dispositivo de limpieza específico para la Semana Santa, García ha señalado que ya se ha trabajado durante las semanas con el plan integra en la zona centro de Guadalajara.



“Nuestros esfuerzos no se limitaron solo a la limpieza, sino que también incluyeron pequeñas reparaciones y la eliminación de grafitis. Queremos asegurarnos de que los espacios públicos estén en óptimas condiciones para recibir a los ciudadanos y visitantes durante esta festividad”.



“Además, como sabéis muchos de nuestros cofrades son penitentes y procesionan descalzos y este dispositivo trata de evitar cualquier accidente y dar seguridad también a los cargadores”, ha añadido García.



“Desde el Equipo de Gobierno de Ana Guarinos estamos comprometidos con mantener la ciudad impecable”, ha concluido García, “y solo esperamos que la lluvia no empañe nuestras expectativas y podamos disfrutar todos de las procesiones programadas y de una ciudad limpia en estos días festivos”.