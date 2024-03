Hosteleros y cofradías, preocupados por las cancelaciones que puede traer la lluvia esta Semana Santa

lunes 25 de marzo de 2024 , 18:57h

En el Norte y en el Sur no se capean de igual forma los temporales y más en Semana Santa. Mientras que los turistas en Euskadi vienen prevenidos, las lluvias en Andalucía están suponiendo un jarro de agua fría con cancelaciones de reservas y procesiones que deciden no salir. Por eso, los hoteleros temen que la ocupación pueda caer durante esta semana, que suele ser el arranque de su temporada turística.



“En cuanto subes al norte, asumes el mal tiempo. Entonces, no nos afecta en absoluto”, dice una turista en Bilbao. Así piensan muchas de las personas que visitan estos días la costa cantábrica. Por eso, las reservas en Euskadi no parecen peligrar y los alojamientos rurales se anotan de momento una ocupación del 74% mientras siguen recibiendo reservas de última hora.



En Toledo también son optimistas pese al frío y la lluvia. La responsable comercial del hotel Carlos V de Toledo, Cristina Elices, explica a TVE que de momento no están detectando que haya cancelaciones por encima de lo normal. “La gente nos llama y nos pregunta si se va a suspender, que quieren hacer el tour. Porque vienen aquí y no se quieren quedar en el hotel”, argumenta Alberto López, guía turístico en la capital manchega.



Esta Semana Santa llega a Valencia justo después de las Fallas y, quizás por eso, aún le ponen buena cara a las lluvias. "Ahora que han pasado las Fallas, nosotros encantados. Que llueva todo lo que quiera, que hace falta", dice una vecina valenciana que disfrutaba de un paseo por el centro de su ciudad.



En cambio, más al sur está siendo un jarro de agua fría con cancelaciones de última hora. Los hoteles en Andalucía temen que la ocupación pueda caer 14 puntos en el peor de los casos y afectar al empleo. "Es verdad que llevamos pidiendo que llueva mucho tiempo y desgraciadamente quizás sea la peor semana para la lluvia", se lamenta el presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga, Javier Frutos.



La ocupación hotelera prevista para Semana Santa se situaba en torno al 80% en Andalucía. Ahora bien, el consejero de Turismo, Arturo Bernal, ya ha informado este lunes que las cancelaciones por las lluvias podrían restar en cinco puntos las previsiones, aunque aún no se han registrado cambios significativos. Donde sí cree que ha afectado la climatología es en las reservas de última hora.



Además, el consejero quiso aprovechar la rueda posterior al Consejo de Gobierno para resaltar la oferta turística de Andalucía, que, según él, ofrece muchas alternativas para reorientar a los turistas. El año pasado la Semana Santa andaluza contabilizó un millón de turistas, un 15% más que en 2022, y se movieron en torno a 400 millones de euros.



Un Lunes Santo marcado por la lluvia



Dos de las nueve cofradías que salen en procesión el Lunes Santo en Sevilla, El Polígono de San Pablo y Santa Genoveva, ya han decidido que no saldrán por la lluvia que desde primera hora de la mañana cae en la capital andaluza. Eso sí, el mejor tiempo en las capitales más occidentales está permitiendo la salida de algunos pasos esta tarde.



Por ejemplo, en Huelva el sol ha hecho acto de presencia a primera hora de la tarde y ha permitido la salida procesional de El Cautivo. También en Sevilla, donde el mejor tiempo de la tarde ha hecho que San Gonzalo y Redención abrieran las puertas de sus templos.



No ha tenido la misma suerte Cádiz. La procesión de El Amor ha retrasado su salida a esta tarde y la Iglesia de San Francisco ha abierto sus puertas para iniciar un paso, que tan solo pudo durar diez minutos al comenzar a llover.



Pero los cofrades no solo tienen que estar pendientes del cielo. Cuando llueve de forma intermitente, como se espera que lo haga esta semana, el estado del suelo también es importante. "Los costaleros cuando van con suelo mojado es peligroso, se pueden resbalar o caer", explica el presidente de la Junta de Cofradías de Toledo, Juan Carlos Sánchez.