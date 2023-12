Continúa la limpieza integral de los barrios de Guadalajara en el Balconcillo

viernes 01 de diciembre de 2023 , 19:08h

Continúa en los barrios de Guadalajara la operación integral de limpieza y labores de mantenimiento que hace algo más de un mes iniciaba en Ayuntamiento de la capital con idea de extenderla a los más de 50 distritos en los que está dividida la ciudad, iniciativa que ahora está en marcha en el Balconcillo y que responde a la "dejadez y abandono" que ha habido en los últimos años con respecto a la conservación de la capital, según la alcaldesa, Ana Guarinos.



Una operación que arrancaba hace ya más de un mes en el barrio de La Llanilla, donde se ha extendido más de lo previsto debido al mal estado de la barriada, y que ahora ha llegado al barrio del Balconcillo, tal y como ha señalado la Ana Guarinos durante su visita a las Casas del Rey, donde ha insistido en que para esta Corporación "todos los barrios" de la ciudad son "de primera".



Una vez que la limpieza en este barrio concluya, se dará paso a otra barriada, en este caso, la de Aguas Vivas, en la zona más nueva de la ciudad. Según la alcaldesa, la limpieza de los barrios era una "demanda de los vecinos" de una ciudad "que no está limpia". Y aunque ha reconocido que queda mucho por hacer, ha insistido en que la intención de su Gobierno es llegar a todos los puntos de la capital.



En cuanto a las labores realizadas en La Llanilla, Ana Guarinos ha recordado algunos de los trabajos acometidos dentro de esa limpieza integral como es la retirada de más de 25 grafitis en cierres metálicos, portales y escaparates y de unos 220 más en fachadas y mobiliario urbano, se han reparado ocho papeleras y sustituido cuatro que estaban rotas, y se han reparado 17 contenedores y sustituido otros tres.



A ello ha unido el arreglo de aceras y bordillos, la colocación de topes para que los coches no se suban a las aceras y la sustitución de bolardos en algunas zonas, así como el ensanche de la acera de la calle Layna Serrano.



La alcaldesa ha aprovechado para pedir a los vecinos de estos barrios que cualquier necesidad que detecten la pongan en conocimiento del Ayuntamiento.

"No se trata de utilizar más dinero sino de ser más eficaz y eficiente con el dinero de los ciudadanos, y estamos haciendo más con los mismos recursos que tenían quienes nos precedieron", ha remarcado.



Por último, la alcaldesa se ha referido a un problema detectado con la luminaria en la zona de la concatedral, donde, al parecer, las luces de las farolas del entorno se encienden mucho más tarde lo que deja la zona a oscuras durante aproximadamente hora y media.



Según Guarinos, hasta las 19,30 no se encienden las luminarias, de ahí que se hayan puesto en contacto con la empresa responsable para ver cuál es el problema y tratar de resolver y averiguar cuál es la razón de que se enciendan más tarde.