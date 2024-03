El PP presenta una PNL para instar a la Junta a recuperar la prestación del servicio de comidas a domicilio para los mayores en CLM

Serrano agradece el esfuerzo de la Diputación de Ciudad Real para sufragar junto a los Ayuntamientos, el 100% del servicio de apoyo nutricional

viernes 22 de marzo de 2024 , 19:31h

El viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular y diputado autonómico del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano ha instado a la Junta de Comunidades a recuperar la financiación para la prestación del servicio de comidas a domicilio para los mayores en Castilla-La Mancha a través de la presentación de una PNL.



Así lo ha afirmado durante la rueda de prensa de hoy junto a la coordinadora general del PP de Ciudad Real, Rocío Zarco, donde ambos han criticado a la Junta la retirada total de estas ayudas, afectando gravemente el servicio.



“El Gobierno de Emiliano García-Page aporta cero euros para el presupuesto del año 2024 y por eso, el servicio tiene que ser sufragado íntegramente por la Diputación y por los Ayuntamientos que han visto también como ese convenio ha desaparecido”.



Un hecho que coincide, además, ha apostillado el diputado regional, con el nombramiento de José Manuel Caballero, anterior presidente de la Diputación, como vicepresidente de la Junta de Comunidades.



Desde el PP-CLM han considerado este servicio primordial y no entienden que la Junta “dé la espalda a esta iniciativa”. Asimismo, Serrano ha agradecido el esfuerzo que hacen los gobiernos como el de la Diputación Provincial de Ciudad Real y a su presidente Miguel Ángel Valverde, para mantener este servicio de comida a domicilio.



El viceportavoz ha recordado que se trata de una iniciativa regional enmarcada en inversiones con fondos europeos, que se llevaba a cabo en las 5 diputaciones para los municipios que tenían una población menor de 5000 habitantes, por lo que se beneficiaban más de 500 municipios y unas 3500 personas desde que se inició. Los municipios de mayor población tenían un convenio con la Junta que de manera directa y sin que interviniese la Diputación, prestaban este servicio.



Un servicio de proximidad, según Santiago Serrano y la Diputación de Ciudad Real, que pretende reforzar esa atención domiciliaria y no solamente para personas mayores con dificultades en su autonomía, sino también, para personas menores de 65 años que tienen un reconocimiento de dependencia o una discapacidad. “Fija población, genera empleo y retrasa la edad en la que los mayores se institucionalizan, permaneciendo más tiempo en su ámbito territorial-afectivo junto a sus familiares y vecinos”.



En el año 2022, el presupuesto que aportaba la Junta inicialmente era de 5,1 millones, aunque finalmente se quedó en 4,5, que fue el presupuesto que se ejecutó. Para el año 2023, se redujo significativamente hasta los 3,3 millones y para este 2024, ha desaparecido. Desde el GPP en las Cortes de Castilla-La Mancha, se presentó una enmienda a los presupuestos con un incremento de 8 millones para recuperar el servicio. “Una enmienda en la que queríamos además aumentar las horas y aumentar también el índice de referencia en la aportación del servicio de ayuda a domicilio, pero que fue rechazada por el PSOE de Emiliano García-Page y de José Manuel Caballero”.



Por todo ello, Santiago Serrano ha remarcado en que seguirán insistiendo para que el Gobierno de Emiliano García-Page, “que tiene un presupuesto mucho más abultado en que la Diputación y que, además, deja sin ejecutar más de 1000 millones de euros al año, no puede permanecer indolente ante una situación que están teniendo que afrontar en solitario Diputación y Ayuntamientos”.



Por su parte, la coordinadora general del PP de Ciudad Real, Rocío Zarco, ha defendido que desde el PP harán todo lo posible para mantener el servicio de apoyo nutricional para los mayores, a pesar del recorte “tan importante con el que se han encontrado este año 2024”.



“La Diputación Provincial de Ciudad Real ha decidido asumir el coste del cien por cien de este servicio esencial para poder atender a todos los municipios, ya que estamos totalmente en contra de este recorte por parte de la Junta y por eso, vamos a iniciar las acciones necesarias para que se revierta esta situación. Lamentamos que este recorte se una al recorte del Plan de Empleo, al recorte en las residencias con las plazas subvencionadas y al recorte en ayuda a domicilio”.



Zarco ha pedido Emiliano García-Page abandonar esta senda, “en vez de bajarse del carro de las ayudas sociales y de la prestación de los servicios sociales, que se sume al carro y ayude”, y ha asegurado que, en la provincia de Ciudad Real, “ninguno de nuestros mayores se va a quedar sin este servicio, sin esta comida a domicilio, sin este apoyo nutricional”.