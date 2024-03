AIKE propone alternativas para que la Ciudad del Cine se quede en Guadalajara

viernes 08 de marzo de 2024 , 19:01h

Aike ha planteado al Delegado de la Junta, y al resto de grupos que conforman la corporación municipal, una propuesta ampliando las posibilidades de espacios para el proyecto de la Ciudad del Cine. Desde el grupo municipalista proponer ampliar las opciones y utilizar también el Poblado de Villaflores, donde se están concluyendo las obras de rehabilitación y se reúnen muchos de los requisitos planteados. Dejando en el Fuerte actividades que sean compatibles con el los usos que define el Proyecto de Singular Interés y los proyectos de Biblioteca y Escuelas Municipales.



En mitad de la cuenta atrás señalada por la administración regional el grupo municipal AIKE, ante la falta de respuesta desde el mes de diciembre de una reunión con el Delegado, han registrado su propuesta por escrito en la que plantean superar las limitaciones e impedimentos que supone hablar de la Ciudad del Cine con una ubicación única, la del Fuerte de San Francisco, cuando se pueden contemplar otros espacios en la ciudad que reúnen condiciones muy favorables para la actividad cinematográfica como el Poblado de Villaflores.



La idea que plantean desde Aike Susana Martínez y Jorge Riendas pasa por ampliar las opciones al Poblado de Villaflores, un conjunto patrimonial agrícola con edificaciones de especial singularidad, un entorno natural y muchas posibilidades ya que en estos momentos está concluyendo su rehabilitación pero para el que no hay ningún uso previsto. Un espacio de casi cinco hectáreas de terreno de titularidad municipal en el que se están invirtiendo más de dos millones de euros en sus edificaciones, que como recordaba Susana Martínez suman una vivienda principal, una bodega, dos almacenes, las cuatro casas de los colonos, la capilla y el palomar. 1517 m2 construidos y la posibilidad de 10.000 más para construir. A los que hay que sumar la parte que no es de titularidad municipal, donde se encuentra la casona principal, donde se anuncio una infraestructura hotelera que podría ser la oportunidad de iniciarse y ser un buen complemento a la actividad cinematográfica.



Además del componente patrimonial, señalan desde el partido municipalista, el emplazamiento tiene una buena comunicación con la vía de Alta Velocidad Madrid- Barcelona, y está próxima a la A2 y R2, fácil acceso y aparcamiento, con más facilidades que un emplazamiento en el centro de la ciudad. “Además la situación de Villaflores reúne todos los requisitos de aislamiento, privacidad o seguridad, que tanto se han remarcado desde la Junta y que parecen ser las razones del uso exclusivo del Fuerte, lo que impediría compatibilizarlo con otros servicios como la Biblioteca o las Escuelas abiertas a la ciudadanía.”



Jorge Riendas ha insistido en la necesidad de tener en Guadalajara una Film Commission si de verdad se quiere apostar por atraer rodajes y actividad audiovisual, una oficina que se dedicaría a promover y facilitar rodajes de cine, televisión, publicidad y otros proyectos culturales, de formación y turísticos que estarán muy vinculados. Como ya han señalado en otras ocasiones desde Aike, “es imprescindible dejar la campaña de promoción en los medios por parte del PSOE, los titulares, e iniciar un diálogo entre las dos administraciones, sentarse a trabajar para que la Ciudad del Cine no sea un anuncio más, sino una realidad tangible para Guadalajara.”