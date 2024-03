El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara desestima la propuesta de convenio para ejecutar la ciudad del cine en el Fuerte por NO ser ajustada a derecho

Los grupos municipales del PP, Vox y Aike respaldan este acuerdo, que tuvo el voto en contra del Grupo Municipal Socialista, en el que se insta a la Junta a ejecutar la Biblioteca Municipal y de las Escuelas Municipales y propone el Poblado de Villaflores como posible alternativa para ubicar el proyecto Hub Film Castilla-La Mancha.

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 16 de marzo de 2024 , 20:10h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara ha desestimado la propuesta de Convenio de Colaboración entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Guadalajara, para la ejecución en el Fuerte de San Francisco de la ciudad del cine con (Hub Film Castilla-La Mancha), por no ser ajustada a derecho. La decisión ha sido apoyada por 14 votos del Grupo Popular, Vox y Aike, y los 11 votos en contra del Grupo Socialista.



El acuerdo también insta a la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha a que, de manera inmediata, proceda a la ejecución de la Biblioteca Municipal y de las Escuelas Municipales conforme a los proyectos redactados y en ejecución de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de 11 de septiembre de 2017, dotando a la ciudad de Guadalajara de un espacio público del que puedan disfrutar todos los ciudadanos.



Por último, se insta a la Junta, a trabajar conjuntamente con el Ayuntamiento de Guadalajara en alternativas para la ciudad del cine, “sin exclusividades ni renuncias” y se propone el Poblado de Villaflores como posible alternativa para ubicar el proyecto Hub Film Castilla-La Mancha en la ciudad de Guadalajara.



Veinte años de obligaciones incumplidas



Previamente el concejal de Urbanismo, Alfonso Esteban, ha recordado los antecedentes de la urbanización del Fuerte San Francisco donde el Proyecto de Singular Interés, aprobado en 2004, contempló la construcción de 1004 viviendas, y la urbanización correspondiente a la zona de nueva edificación, pero también contemplaba la urbanización del área histórica y la rehabilitación de los edificios históricos, y su cesión al Ayuntamiento de Guadalajara para destinarlo a la implantación de dotaciones públicas. Además, se obligaba al realojo o indemnización a los ocupantes con título legítimo.



El Ayuntamiento de Guadalajara cedió, a cambio, el 10% del aprovechamiento urbanístico que le correspondía de la actuación urbanizadora.



“En diciembre de 2010 hubo una recepción parcial de las obras porque la actuación urbanística no se había concluido y quedaban obligaciones pendientes de ejecución por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”, ha añadido el concejal de urbanismo, indicando que en dicha acta se reflejan los plazos para el resto de las obligaciones urbanísticas no cumplidas y se firma un acuerdo complementario al PSI, con las obligaciones pendientes de la actuación urbanística, donde los plazos para ejecutar van desde los 6 meses a los 3 años, según que parcelas.



“Trascurrido los plazos previstos, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no cumplió las obligaciones, razón por la que, por Decreto de Alcaldía, de 21 de mayo de 2015, se acordó la interposición de recurso contencioso-administrativo”, ha informado Esteban, “y este recurso dio lugar a la sentencia de 11 de septiembre de 2017, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, por la que se condena a la Junta de Comunidades al cumplimiento de las obligaciones”.



En cumplimiento de la sentencia referida, la Junta aprobó la ejecución de dos proyectos: Biblioteca Municipal en la Nave de Forja (resolución municipal por la que se muestra conformidad de 6 de Julio de 2023) y Escuelas Municipales en la Parcela E 5 “Talleres” (se recibió proyecto de la Dirección General de Planificación el 29 de junio de 2022).



Por otra parte, existe en el expediente informe de la Arquitecta Municipal en el que se valora la rehabilitación de los edificios en 29.130.961,01 €.



La cronología detallada por Esteban acaba cuando el 1 de marzo de 2024, el Ayuntamiento recibe propuesta de Convenio de Colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el HUB FILM CASTILLA-LA MANCHA, renunciando con ello a la ejecución de los proyectos de Bibilioteca Municipal y Escuelas Municipales previstos. “Emitido informe jurídico, se informa desfavorablemente la propuesta realizada por no ajustarse a derecho”, ha concluido el concejal.



Previamente al debate del Pleno se aprobó la motivación de urgencia de este, con 14 votos a favor y 11 abstenciones y se ratificó el único punto del orden del día.



Hay que señalar también, que, desde el Grupo Municipal Socialista se quiso proponer una transaccional, a la que no había lugar, al ser Pleno Extraordinario.