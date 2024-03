Roldán censura las medidas populistas de Page que han provocado que los jóvenes de CLM sean los que más tarden en emanciparse

Lamenta que la compra de una vivienda sea “un sueño de proyecto de vida totalmente inalcanzable” para los jóvenes

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 14 de marzo de 2024 , 19:31h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La diputada regional del Partido Popular, María Roldán, ha censurado las medidas populistas de Page que han provocado que los jóvenes de Castilla-La Mancha sean los que más tardan en emanciparse de toda España, solo por detrás de Cantabria.



Así se ha referido Roldán durante la sesión plenaria en las Cortes de Castilla-La Mancha, donde ha apuntado que los jóvenes castellanomanchegos que desean alquilar una vivienda en Castilla-La Mancha, tienen que destinar más de un 58% de su salario para ello.



“El gasto medio de los suministros de una vivienda se ha disparado desde que ustedes gobiernan aquí en Castilla-La Mancha y el señor Sánchez gobierna en España”, ha añadido.



En ese sentido, Roldán ha indicado que los tipos de interés siguen a unos valores altísimos y, por tanto, acceder a una hipoteca para las personas jóvenes de nuestro país y de Castilla-La Mancha, “se convierte en un sueño de proyecto de vida totalmente inalcanzable”.



“Si a ello le sumamos el paro juvenil de Castilla-La Mancha, que el salario medio de los jóvenes se sitúa en torno a €1250, que más de la mitad de los jóvenes menores de 30 años tiene dificultades para llegar a fin de mes, que un joven necesita cuatro veces su salario neto anual para poder sufragar la entrada de su hipoteca, ¿cómo le decimos a un joven de Castilla-La Mancha que va a poder acceder a la compra de su primera vivienda?”.



Del mismo modo, la diputada regional ha sido contundente con el Gobierno de Emiliano García-Page al que critica “no haber puesto en marcha esa medida que anunciaron a bombo y platillo antes de las elecciones” de ampliar el 20% que no dan los bancos para la cobertura del 100% de la hipoteca.



“Se les da muy bien anunciar, pero no son capaces de llevar a cabo lo que prometen. Hoy dirán que el Gobierno de Sánchez va a poner en marcha esas líneas ICO o nos podrá decir que van a construir nuevas viviendas eso se les da muy bien anunciar medidas populistas que no ejecutan y que no ayudan a solucionar el problema estructural de la vivienda que tiene nuestro país y nuestra región”, ha finalizado.