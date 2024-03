FS Pozo de Guadalajara vuelve a vencer tras sobreponerse a un mal arranque ante El Pedernoso (7-3)

Los poceros tuvieron un inicio de encuentro muy flojo, pero fueron capaces de solucionarlo

domingo 10 de marzo de 2024 , 12:35h

FS Pozo de Guadalajara vuelve a la senda de la victoria tras superar al conjunto conquense de El Pedernoso (7-3). Los visitantes sorprendieron a un Pozo que salió con poca intensidad y que se vio con un 0-2 adverso en apenas dos minutos y medio, pero finalmente se consiguió remontar tras fallar ocasiones increíbles.



Un despiste en un córner a 18,37 del intermedio fue el 0-1, y apenas 75 segundos más tarde una nueva desatención pocera fue el 0-2 para los blanquiazules. Poco después Pozo pidió tiempo muerto, comenzó a generar infinidad de ocasiones, pero no lograba convertirlas.



Fue Cristian el que arrancó la remontada tras convertir un penalti a 9,50 del descanso (1-2).



Jorge del Moral tras un gol en el segundo palo hizo el 2-2 a 6,09 del intermedio, y apenas 57 segundos más tarde Rubio terminó de voltear el marcador (3-2). Los visitantes pidieron tiempo muerto para frenar la sangría, pero no pudieron y Carlos Alonso logró el 4-2 a 3,04 del descanso. Con ese marcador concluyó el primer tiempo.



Pozo lo terminó de encarrilar pronto pese a que los visitantes no se rindieron El Pedernoso quiso empezar la segunda parte con el portero-jugador, pero el resultado fue nefasto ya que Rubio aprovechó una pérdida para hacer el 5-2. Con ese resultado el duelo no estaba nada claro, ya que los visitantes con su empuje comenzaron a meter atrás poco a poco a los poceros y obligaron a Matu a hacer varias paradas para evitar males mayores.



Jorge hizo el 6-2 a 3,13 del final que daba tranquilidad, pero los blanquiazules siguieron buscando el gol y lograron de cinco a 1,56 del final (6-3). A 19 segundos de la conclusión una pérdida de portero-jugador fue aprovechada por Raúl Alonso para lograr el 7-3 y cerrar el encuentro.



Jugaron por FS Pozo de Guadalajara: Matu, Escu, Diego, Mario González y Rubio -cinco inicial- Cristian Garrido, Carlos Alonso, Curi, Jorge del Moral, Raúl Alonso y Jaime.



Goleadores: Jorge del Moral (2), Rubio (2), Cristian Garrido, Carlos Alonso y Raúl Alonso.