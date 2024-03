Dimite el primer ministro de Perú arrastrado por un escándalo amoroso

Medios locales han sumado hasta siete mujeres contratadas por el Estado tras pasar previamente por el despacho de Otárola

jueves 07 de marzo de 2024 , 08:09h

Alberto Otárola, todopoderoso primer ministro de Perú hasta hoy mismo, ha presentado su renuncia nada más aterrizar desde Canadá, en donde se encontraba de viaje oficial. Previamente la presidenta Dina Boluarte, su máxima valedora, había decidido su destitución.



En tono bastante enfadado, que le llevó a calificar como "desubicado y majadero" al canciller González Olaechea, Otárola aseguró que había tomado la decisión "para que la presidenta Boluarte pueda recomponer su gabinete como ella estime conveniente y pueda trabajar como se ha venido haciendo".



Un intento de "dar tranquilidad a la presidencia", tal y como aseguró. "Esta vez me pongo al servicio del país, pero desde la calle", añadió el hombre fuerte de la alianza parlamentaria que mantiene en el poder a Boluarte, pese a su paupérrimo apoyo social, en torno al 10%. A la postre, Otárola ha renunciado víctima de un escándalo que mezcla amoríos y contrataciones irregulares, destapado el pasado domingo en un programa de televisión.



La presidenta Boluarte ha elegido como nuevo jefe del Consejo de Ministros al abogado Gustavo Lino, con un perfil muy parecido al de su antecesor. De hecho, Lino reemplazó a Otárola en la cartera de Justicia durante el Gobierno del izquierdista Ollanta Humala, procesado en la actualidad por los escándalos de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht y por la financiación de su campaña electoral desde Caracas. Lino se desempeñaba hasta ayer como representante del Gobierno de Lima en la Organización de Estados Americanos (OEA).



Yaziré Pinedo, de 25 años, ha reconocido haber mantenido una relación sentimental "de una semana o así" con quien fuera abogado de la presidenta. La joven se benefició posteriormente con un contrato con el Ministerio de Defensa, del que Otárola fue titular durante unos meses antes de asumir la jefatura del Consejo de Ministros.



Al igual que hizo la joven horas antes, el ex premier acusó directamente al expresidente Martín Vizcarra de orquestar un complot en su contra, una operación mediática y política planificada durante meses. "Han pretendido falsamente hacerle creer a la población que había intervenido en la contratación de una o varias personas en el Estado, cuando ello es una patraña", intentó explicar en su intervención ante la Prensa.



Medios locales han sumado hasta siete mujeres contratadas por el Estado tras pasar previamente por el despacho de Otárola. En la lista están incluidas Sandra Inés Ramírez, Nathaly Torres y Rosenith Pinedo, que aparecen en la moción interpelación parlamentaria puesta en marcha por Cambio Democrático.



"¿Qué pretenden? ¿Qué vuelva la violencia? Eso no lo vamos a permitir", enfatizó el recién dimitido, indignado con el canciller porque este anunció al país, tras reunirse con la presidenta, que en el nuevo gabinete iban a buscar relanzar las políticas gubernamentales, "una segunda oportunidad".