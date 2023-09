La joven desaparecida Anna Marín ha sido captada por una secta en Perú

Anna Marín, una joven de Elche de 21 años, ha desaparecido de forma súbita del lado de su familia y su entorno sospecha que detrás está una secta pseudoreligiosa, s

miércoles 13 de septiembre de 2023 , 13:49h

La familia de Anna Marín confirma que la joven de Elche ha sido captada por una secta de carácter ultra católico en Perú. Tras días sin saber de ella, el entorno de la desaparecida ha conseguido contactar el pasado domingo con Anna que les ha confirmado que se halla en el país suramericano y les ha comunicado su intención de no volver a España.



En un tono calcado a los que usan habitualmente los miembros de las sectas, con un léxico propio de Perú, la joven les ha dicho a través de mensajes de WhatsApp que nadie ha manipulado su voluntad y que no quiere que la sigan buscando. La familia asegura que la joven es víctima de una secta «pseudo religiosa».



Joaquín Amills de SOSDesaparecidos, no tiene ninguna duda al respecto. «La forma de expresarse, la manera de cortar relaciones con la familia y amigos, y las respuestas encorsetadas, responden claramente al patrón de alguien captado por una secta y con su voluntad anulada».



En julio la joven se va de viaje una semana a Perú por primera vez y le comenta a su familia que es un viaje de la universidad. Al retornar a principios de agosto, sus familiares empiezan a notarla rara y semanas más tarde, el 29 de agosto, se va "al campo con unas amigas", según lo que le cuenta a sus padres. La joven y su familia mantienen el contacto por WhatsApp durante su escapada y el día que se esperaba su retorno a Elche, le comunica a su familia que se queda en Madrid ya que ha encontrado trabajo.



En ese momento su entorno comienza a sospechar y cuando vuelven a tener contacto con Anna, esta les dice que está en Lima, Perú y que hay una nota de despedida en la mesilla. Según lee la nota, la joven dice que está bien y que se ha ido por voluntad propia.



Después de que la familia denunciase, descubren que Anna dejó la universidad el pasado noviembre, a pesar de que ella sigue supuestamente yendo a clase todas las tardes. La organización subraya que creen que se trata de una secta pseudo religiosa, e investigan si la ha captado un miembro aislado o la propia secta.