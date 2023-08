UGT FeSMC recuerda al Gobierno municipal de Guadalajara que todo el expediente para la municipalización del servicio de grúa está aprobado, y desmiente que haya habido encuentro alguno con los trabajadores del servicio

martes 29 de agosto de 2023 , 12:06h

Desde UGT FeSMC Castilla-La Mancha reiteran que la actual corporación municipal está incumpliendo el compromiso de municipalizar el servicio de grúa adquirido en pleno municipal. Y desde el sindicato quieren desmentir las recientes declaraciones del concejal de Seguridad (VOX), José María Antón, quien afirmaba recientemente que ha mantenido conversaciones con los trabajadores de dicho servicio.



“La única conversación que el Gobierno municipal ha tenido con los trabajadores fue en plena calle con el concejal Alfonso Esteban (Segundo Teniente de Alcalde) cuando los trabajadores salían el pasado 1 de agosto de 2023 de solicitar cita con alcaldía. Petición de la que todavía no hemos obtenido respuesta. Queremos dejar claro que lo que dijo José María Antón no es cierto y que jamás se ha reunido representante alguno con los trabajadores. Y esta realidad la demostraremos en el momento procesal oportuno”.



Ayer mismo se mantuvo una reunión con el PSOE de Guadalajara donde se trasladó que no entendían ellos motivos de mantener paralizada la remunicipalización del servicio, “puesto que como bien sabemos todos y es demostrable todo el expediente está listo y publicado en el BOP”.



Por último, desde UGT FeSMC informan de que el próximo día 1 de septiembre hay pleno en el ayuntamiento y ayer mismo se registró una pregunta para poder hacer en el mismo sobre las razones que llevan al equipo de gobierno ha mantener paralizada sin causa alguna, la remunicipalización de la grúa.



“La alcaldesa ayer mismo dijo a preguntas de periodistas que algo faltará para que la decisión no se haya tomado. Pero nos permitimos recordarle que el expediente está publicado con todos los procesos y documentación. Y que, al margen de eso, han tenido 3 plenos desde que tomaron posesión para realizar la remunicipalización. Del mismo modo, fuentes jurídicas del ayuntamiento nos han hecho llegar que ellos no tienen que emitir informe alguno puesto que la decisión de remunicipalización es absolutamente política”.



Desde UGT FeSMC advierten de que la huelga que se iniciará el próximo 3 de septiembre y continuará hasta el 18 del mismo mes, en plenas fiestas de la capital, sigue en pie a no ser que la actual Corporación local remunicipalice de una vez el servicio.