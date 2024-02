Iván Sánchez exige a García-Page que cumpla su palabra y construya el Centro de Salud de Alovera

El portavoz de VOX en las Cortes de Castilla-La Mancha seguirá defendiendo los intereses de los aloveranos desde Toledo

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 21 de febrero de 2024 , 12:12h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El portavoz de VOX en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez ha exigido al presidente regional Emiliano García-Page que “cumpla con la promesa que lleva haciendo desde hace años y construya de una vez por todas el centro de salud de Alovera en Guadalajara”.



“Cada vez que el presidente visita tierras guadalajareñas promete la inminente construcción de un nuevo centro de salud en Alovera que dé servicio a sus cerca de 14.000 habitantes. Sin embargo, los aloveranos comprueban una y otra vez, que las promesas de Page no tienen ninguna credibilidad. La realidad es que tras varios años de anuncios y falsas promesas, los vecinos de Alovera tienen que seguir siendo atendidos en el consultorio local que también cuenta con muchas deficiencias”, ha recordado Sánchez.



Por este motivo, desde el Grupo Parlamentario VOX en las Cortes de Castilla-La Mancha han solicitado la comparecencia del consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz “para que explique a los vecinos de Alovera los porqués del incumplimiento reiterado del ejecutivo de Page de construir un nuevo dentro de salud en este municipio”.



Marta Cánovas, nueva concejal



Por otro lado, Sánchez dejó este martes su puesto como concejal en Alovera en favor de la número tres de la lista de VOX, Marta Cánovas. “El desastre organizativo del actual equipo de Gobierno de Alovera me está impidiendo asistir a los plenos municipales. Deberían ser los últimos lunes de mes por la tarde, como se aprobó en el pleno de organización, y tengo reservada desde entonces mi agenda regional para ello. Sin embargo, la incesante convocatoria de plenos extraordinarios y urgentes por parte de la alcaldesa me está impidiendo servir a mis vecinos como merecen. Seguiré defendiendo los intereses de Alovera desde Toledo”, ha explicado Sánchez.



Este mismo martes se celebró un nuevo pleno extraordinario convocado con menos de 24 horas de antelación en Alovera. El también presidente de VOX Guadalajara ha detallado que: “En esta legislatura se ha llegado a celebrar un pleno en el que solo estaban los concejales del equipo de Gobierno. No pudo asistir ninguno de los seis concejales de la oposición, ante la premura con que fueron avisados”.



“Además, se niegan a la posibilidad de asistir telemáticamente a los plenos por una supuesta imposibilidad legal. A sólo seis kilómetros de aquí, en Cabanillas del Campo que es una Ayuntamiento del mismo tamaño, continuamente hay concejales que asisten telemáticamente a los plenos e incluso a las comisiones informativas. Se trata de una cuestión de voluntad de facilitar la labor de la oposición, y en el caso de Alovera no existe”, ha concluido Iván Sánchez.