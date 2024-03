La salud sexual protagoniza la campaña ‘Salud en 12 meses’ de Sanidad en la UAH de Guadalajara

domingo 03 de marzo de 2024 , 13:50h

Profesionales de Atención Primaria del Área Integrada de Guadalajara, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), han desarrollado esta semana una intervención comunitaria sobre salud sexual dirigida al alumnado universitario.



Los sanitarios han informado a los estudiantes sobre prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), un problema “en aumento” que constituye “una pandemia silenciosa”, según ha informado la Junta mediante nota de prensa.



La actividad se ha desarrollado en el edificio multidepartamental de la Universidad de Alcalá en Guadalajara y en la Facultad de Educación (Magisterio) y es una de las propuestas del proyecto ‘Salud en 12 meses’ del Gobierno de Castilla-La Mancha a través de la Consejería de Sanidad.



La Dirección General de Atención Primaria desarrolla este proyecto para la prevención y promoción de la salud que se enmarca dentro del programa ‘CLM con + vida’.



Como ha explicado el subdirector de Enfermería de Atención Primaria de la Gerencia, Antonio Pérez Jiménez, la actividad se encaminaba a promocionar la salud sexual y prevenir las ITS, unas infecciones que han multiplicado por diez su incidencia en los últimos años y se han convertido en un problema de salud pública.



Para ello, se ha distribuido material informativo y los profesionales han resuelto las dudas del alumnado sobre las ITS, cómo evitar contagios y otras cuestiones relacionadas con la sexualidad.



Además, han realizado cuestionarios con los que evaluar su conocimiento en esta materia en una actividad que ha contado con gran interés por parte de los estudiantes.



“Mediante paneles y charlas participativas se ha informado al alumnado sobre sexo sano y seguro para evitar la transmisión de enfermedades”, ha señalado Pérez Jiménez, incidiendo en que “hay más de 30 tipos de infecciones de transmisión sexual y según la Organización Mundial de la Salud una de cada 25 personas presenta una ITS activa”.



Se trata de infecciones como el VIH, el Virus del Papiloma Humano, la hepatitis B y C, los herpes genitales o la viruela del mono, siendo las más prevalentes, ha indicado, la sífilis, la gonorrea, la clamidia y la tricomoniasis.



Por otra parte, la actividad también se ha orientado a sensibilizar sobre el respeto a los derechos sexuales para prevenir situaciones de acoso, violencia de género, tabúes o embarazos no planificados, entre otros temas.



La mejor prevención frente a las ITS es utilizar correctamente métodos de barrera durante las relaciones y participar en el screening de infecciones de transmisión sexual y “si se trata de personas sexualmente activas, es importante conocer el estado serológico con una analítica”.



Proyecto de promoción y prevención La subdirectora médica de Atención Primaria, Rosa de la Peña, ha destacado que el objetivo del proyecto ‘Salud en 12 meses’ es potenciar la promoción de la salud y prevenir enfermedades con la comunicación como base de la educación sanitaria, facilitando el trabajo conjunto de los equipos sanitarios.



Esta apuesta es uno de los ejes estratégicos del Plan de Salud de Castilla-La Mancha ‘Horizonte 2025’ por el que también se desarrollan otras iniciativas como la denominada ‘7000PasosX’, consistente en la realización de rutas para fomentar un ocio y un estilo de vida activo y saludable.



‘Salud en 12 meses’ cuenta con la participación activa de las gerencias y consiste en actividades mensuales de promoción de la salud en distintos ámbitos, dedicando cada mes a un campo de salud.



De forma voluntaria, las gerencias se suman a la realización de actividades relacionadas con el tema de cada mes, con el esfuerzo y compromiso de los equipos de Atención Primaria.



Entre los temas a abordar figuran, además de la salud sexual y la prevención de ITS, la alimentación saludable, la prevención del tabaquismo y del melanoma, la salud mental, la lactancia materna, el bienestar emocional, los cuidados paliativos, la diabetes, el envejecimiento y la cronicidad.