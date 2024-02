El Arzobispado de Toledo no descarta tomar medidas contra los curas que "han rezado" para que el Papa "vaya al cielo cuanto antes"

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 29 de febrero de 2024 , 20:25h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Arzobispado de Toledo ha avisado de que no descartan aplicar medidas de corrección a varios sacerdotes por asegurar, en una tertulia de YouTube, que "han rezado mucho" para que el Papa "pueda ir al cielo cuanto antes".



A través de un comunicado, la cúpula eclesiástica toledana ha mostrado su tajante rechazo a estas declaraciones, y ha informado de que se han comunicado con los sacerdotes para instarles a pedir perdón.



"Son unas declaraciones que lesionan la comunión de la Iglesia y escandalizan al Pueblo de Dios", recoge el comunicado. "No representa en modo alguno la línea de comunicación de esta Iglesia particular. Reiteramos y ratificamos las llamadas a la comunicación efectiva y afectiva con el sucesor de Pedro".



En este sentido, han matizado que la entidad no se responsabiliza "en absoluto" con estas palabras, y han insistido que "no se excluyen otras medidas de corrección respecto de aquellos que están llamados a ser ministros de Cristo".



Asimismo, han agradecido el trabajo y la dedicación del presbiterio diocesano "para promover la comunicación y el afecto al sucesor de Pedro con el Pueblo santo de Dios que camina en Toledo".