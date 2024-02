La Comunidad de Madrid reparte test rápidos de tosferina ante el aumento de casos

jueves 29 de febrero de 2024 , 19:45h

Aumenta el números de casos de tosferina en la Comunidad de Madrid y desde la Consejería de Sanidad de la región apuntan a que este repunte se produce cada cuatro o cinco años y que no reviste mayor gravedad, aunque las cifras se han multiplicado significativamente de 6 casos del año pasado a 197 este año, lo que preocupa significativamente a los padres.



Tal y como apuntan los expertos, la clave es detectar la enfermedad a tiempo y por eso, Fátima Matute, consejera de Sanidad, ha informado de que tanto en centros de salud como en urgencias se están repartiendo test de detección rápida de la tosferina para poder controlar el brote cuanto antes.



El médico familiar retirado Vicente Baos insiste en la importancia de la vacunación para poder prevenir la enfermedad en los niños porque, afirma, "cuando hay algún caso grave casi siempre es un niño que, por alguna razón, no está vacunado".



"Es una enfermedad que también puede afectar a adolescentes y a adultos y que es un poquito engañosa porque al principio es indistinguible de un catarro viral y hasta que no pasa una semana no aparece el síntoma más llamativo que es una tos característica, muy seca y perruna", nos ha detallado Baos.



Este experto también llama a la tranquilidad: "no hay que tener temor, solo estar atento".