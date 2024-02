Donación histórica (mil millones de dólares ) para la Universidad de Medicina del Bronx: "Ningún estudiante pagará su matrícula nunca más"

jueves 29 de febrero de 2024

Una donación de mil millones de dólares permitirá a la Escuela de Medicina Albert Einstein, del condado neoyorquino del Bronx, ofrecer clases gratuitas a sus alumnos. El gesto fue anunciado este lunes por la institución en un comunicado.



“Este regalo histórico -el mayor hecho jamás a una escuela médica en el país- asegurará que ningún estudiante de Einstein tenga que pagar su matrícula nunca más”, dijo el centro.



La donante, Ruth Gottesman, fue profesora de la escuela, que se encuentra en uno de los barrios más deprimidos de la Gran Manzana.



Según el periódico The New York Times, el Bronx cuenta con una alta tasa de muertes prematuras y es el condado menos salubre de Nueva York, mientras que la mayor cantidad de donaciones a hospitales y escuelas de medicina las suele recibir el vecino, y rico, Manhattan.



Gracias al dinero de Gottesman, que le dejó en herencia su marido, un inversor de Wall Street que fue protegido de Warren Buffett, al morir hace dos años, los estudiantes de Einstein no tendrán que enfrentarse a los cientos de miles de dólares de deuda estudiantil que suelen acumular durante la carrera.



La escuela espera que la donación “atraiga a un grupo de individuos con talento y diversos que de otra manera tal vez no tengan los medios para plantearse una educación médica”, según el comunicado.



No es la primera vez que un colegio de medicina neoyorquino ofrece matrículas gratuitas a sus estudiantes.



En 2018, la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York anunció un programa similar para hacer frente a los altos costes que afrontan los alumnos del país.



Gottesman, por su parte, no ha querido que su apellido quede inmortalizado como parte de la donación, pero sí puso una condición: que el colegio mantenga el nombre de Albert Einstein, que el legendario físico accedió a dar al centro cuando abrió sus puertas, en 1955.