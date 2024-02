Moreno exige explicaciones a la exalcaldesa de Talavera, Tita García, sobre el 'Caso Padrón'

miércoles 28 de febrero de 2024

El primer teniente de alcalde y portavoz del Grupo Municipal VOX, David Moreno, ha pedido explicaciones a la exalcaldesa de Talavera, Tita García, sobre el 'Caso Padrón', una trama organizada de empadronamiento masivos de manera irregular, y que “ya se encuentra en proceso judicial, con motivo de la investigación policial, llevada cabo por la Policía Nacional”.



Así se ha pronunciado este miércoles en rueda de prensa David Moreno, que en primer lugar ha querido felicitar a los agentes de la Policía Nacional, tanto de Talavera de la Reina como de Madrid, ya que “han trabajado durante meses en la investigación de una trama organizada de empadronamiento masivos en el padrón municipal del ayuntamiento de Talavera”.



Moreno ha hecho una mención especial a la Brigada de Extranjería y Fronteras, a la Brigada de la Policía Judicial y a la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedad Documental de Madrid. (UCRIF). “Enhorabuena y gracias en nombre de todos los talaveranos por trabajar y velar por la seguridad ciudadana y su lucha contra las mafias que cobran por el tráfico de personas, que colaboran en la entrada masiva de ilegales y que después se dedican a amañar los papeles mediante empadronamiento masivos, contratos falsos de alquiler, incluso de trabajo”.



El portavoz del GM VOX en Talavera ha recordado que en dicha operación ya se han detenido a ocho personas de varias nacionalidades, en las que “han logrado la desarticulación de un grupo delictivo dedicado al empadronamiento masivo y fraudulento de extranjeros en situación irregular”.



Concretamente, los ocho detenidos están imputados por favorecimiento de la inmigración ilegal, pertenencia al grupo Criminal, falsedad documental y delito contra la Administración Pública.



“El modus operandi de dicha red consistía en la captación de inmigrantes en situación irregular, a los que se les cobraba por los empadronamientos, incluso los llegaban a conseguir altas en la Seguridad Social mediante contrato ficticios a cambio de una contraprestación económica desde los 50 euros hasta los 5.000 euros”, ha explicado.



Se trata de una operación de investigación que se ha desarrollado durante meses, y que “se inició nada más llegar el nuevo equipo de Gobierno de VOX y Partido Popular cuando se detectó que en varios domicilios estaban empadronando decenas de migrantes irregulares”.



“Se lo comunicamos a la Policía Nacional y a partir de ese momento desde el grupo municipal VOX, hemos estado colaborando en facilitar toda la documentación que ha precisado para sus investigaciones”.



En concreto, los agentes pudieron constatar que uno de los principales responsables del grupo delictivo se dedicaba empadronar de forma masiva en domicilios y en un local comercial, llegando a registrar en el último año 166 personas en una vivienda y 108 personas en un local comercial.



“Estos empadronamiento se realizaban con burdas falsificaciones o bien presentando denuncias manuscritas de sustracción de documentación, y después se utilizaba una empresa para dar de alta a los inmigrantes a la Seguridad Social, realizando contratos ficticios para que con el empadronamiento se pudiera solicitar las correspondientes tarjetas de residencia y trabajo, con lo que esto implica, y también pudieran acceder a las ayudas sociales en perjuicio de todos aquellas personas vulnerables que necesitaban de esos recursos y que tienen un derecho directo”.



Moreno ha criticado también que “estas actividades se llevaban realizando durante años, porque esta trama organizada trabajaba con la tranquilidad de que en el Ayuntamiento de Talavera, no les iban a poner ningún reparo a la hora de realizar los empadronamientos masivos, es decir, estas actividades delictivas y de fraude se realizaban porque anterior equipo de gobierno no hizo nada por paralizarlo”

“La exalcaldesa Tita García prefería sacar noticias de aumento de la población de Talavera, como si la ciudad fuese en buena dirección a poner luz y taquígrafo sobre las cifras falseadas del padrón municipal”, ha insistido.



Desde el grupo municipal VOX “exigimos a la exalcaldesa Tita García a qué de las explicaciones oportunas de por qué no alertaron a las fuerzas y cuerpos de seguridad sobre las cifras, tan numerosas llamativas y fluctuantes de empadronamientos masivos de inmigrantes irregulares en el padrón municipal”.



“Igual que nosotros nos percatamos de dicha cifra en los dos primeros meses de este mandato, Tita García y su equipo de Gobierno eran conocedores de alguna de estas cifras, puesto que al firmar los empadronamientos se refleja el número de empadronados en cada dirección”, ha continuado.



Por tanto, la señora García Élez como exalcaldesa del anterior equipo de gobierno socialista y actual concejal de este Ayuntamiento debe aclarar cuestiones como las siguientes:



1.- ¿Porque la señora García Élez consintió que se firmaran estos empadronamiento masivos y fraudulentos?



2.- ¿Por qué no le llamó la atención que hubiera domicilios o locales con más 100 empadronados de inmigrantes irregulares?



3.- ¿Por qué el gobierno socialista no dio orden a la policía local para que realizara las comprobaciones oportunas en esos domicilios y locales?



La exalcaldesa también debería explicar:



4. ¿Por qué su equipo de Gobierno no dio parte a la Policía Nacional y les facilitó la documentación para que se investigara en esta trama delictiva, como si hemos hecho nosotros al llegar al gobierno?



Desde el Grupo Municipal VOX “vamos a continuar trabajando para esclarecer la realidad del padrón municipal después de cuatro años de tinieblas del gobierno socialista”.



Por ello, Moreno ha anunciado que “desde hoy mismo vamos a registrar un escrito solicitando una relación de todos los domicilios y locales en los que haya más de 15 empadronados, para que se remita la Policía Nacional y se pueda continuar con la investigación del caso”.



Además, el portavoz de GM VOX ha insistido en que “solicitamos que se aporten los datos de empadronamiento de lugares indeterminados como: parques, bancos de la calle, farolas, autocaravanas o centros sociales”.

“Una vez se disponga de estos datos, habrá que ver de qué ayudas sociales se han beneficiado por estos empadronamientos fraudulentos”, ha apostillado.



Finalmente, Moreno ha insistido en exigir a la exalcaldesa de Talavera, Tita García Élez, que “responda a las cuestiones planteadas y de las explicaciones oportunas a todos los talaveranos, y se lo exigimos porque la señora García Élez, durante los cuatro años que ha estado gobernando”.



En ese contexto, Moreno ha lamentado que “García Élez y sus portavoces salían presumiendo del incremento de la población en nuestra ciudad”.



En ese punto, el teniente de alcalde en el Ayuntamiento ha criticado titulares como: “El PSOE incrementa el padrón municipal”, “Talavera vuelva a ser una ciudad atractiva para los nuevos residentes”, “Talavera sigue creciendo desde la llegada de Agustina García llegó a la Alcaldía”.



“Estamos viendo que la realidad de la cifra no se corresponde y que todavía queda más por aclarar”.



“Esto sí que es el legado de Tita”, ha continuado Moreno, que ha explicado que “el caso Padrón continuará.



“A nosotros nos bastaron unos días de gobierno para sospechar que había indicios de delitos y el partido socialista durante cuatro años miró para otro lado, dejando que en Talavera se realizan empadronamiento de inmigrante irregulares en perjuicio de los intereses de todos los talaveranos”.



“Con empadronamientos masivos, como los permitidos durante los cuatro años de Gobierno municipal socialista, los inmigrantes que llegan a las costas españolas van logrando regularizar su situación de ilegales, logrando el acceso a las ayudas sociales”.



“Y esto también es el legado de Tita García”, ha concluido.