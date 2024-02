Se disparan las infecciones de transmisión sexual por la práctica de relaciones sin protección

Más de la mitad de las personas entre 15 y 29 años practican conductas sexuales de riesgo sin protegerse

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 21 de febrero de 2024 , 18:57h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Preocupación entre los expertos por el aumento de las relaciones sin protección entre los más jóvenes que ahora tienen más parejas sexuales y, por lo tanto, están más expuestos a las infecciones que se producen en estos encuentros al no utilizar preservativo.



"Hoy en día pensamos en que, si nos contagiamos de algo, podemos solucionarlo con la medicina sin problema y esa percepción de riesgo genera mucha vulnerabilidad y, además, la información sexual no existe," nos ha contado la sexóloga Ana Sierra.



Ana Sierra también ha detallado que ese tema "nos sigue danto vergüenza, pensamos que a nosotros no nos va a pasar y seguimos desprotegiéndonos porque hay una falsa información sexual en internet y en las redes sociales y creemos que con eso es suficiente y no".



El alcohol y las drogas son otro de los factores que contribuyen al contagio de estas enfermedades ya que "bajan la percepción del riesgo", afirma la experta.