Los fiscales del Supremo ven a Puigdemont como "líder absoluto" del grupo "terrorista" Tsunami

Se trata de la principal conclusión del escrito redactado por el fiscal de Sala jefe Fidel Cadena, al que ha tenido acceso EFE, que plasma el criterio mayoritario de la Junta de Fiscales del Supremo sobre la implicación del expresident en Tsunami Democràtic

miércoles 21 de febrero de 2024 , 18:53h

Los fiscales del Tribunal Supremo consideran que el expresident catalán Carles Puigdemont asumió el "liderazgo absoluto" de Tsunami Democràtic, "un grupo organizado de carácter terrorista", y, por tanto, "no cabe duda alguna de que los hechos encajan perfectamente" en el delito de terrorismo.



Y que ya ha remitido a la número dos de la Fiscalía, María Ángeles Sánchez Conde, de cara a preparar el informe que determinará el criterio del ministerio público, respecto de si pide o no a la Sala Segunda del Supremo que investigue a Puigdemont por terrorismo.



El documento, que adelantó El Español, apunta a "la pluralidad de indicios" sobre Puigdemont que "acredita dominio funcional del hecho, liderazgo absoluto, autoría intelectual y asunción de las riendas" de Tsunami, que describe como "un grupo organizado de carácter terrorista".



Añade que "hubiera podido evitar" los disturbios que siguieron a la sentencia del 'procés' "retirando su "apoyo carismático", pero "lejos de eso, animó a seguir en las acciones violentas que se desarrollaron con su conocimiento y consentimiento".



Dicen los fiscales que "desde el principio" Puigdemont "estuvo informado de la constitución de Tsunami", que describen como un grupo organizado "animado por fines de subversión del orden constitucional y desestabilización grave de las instituciones democráticas, impidiendo a los poderes públicos cumplir sus resoluciones".



Además, "aparece directamente implicado en el lanzamiento de la campaña de Tsunami" como el "medio elegido para vehicular las movilizaciones que se pretendían organizar" como respuesta a la sentencia del 'procés', de 14 de octubre de 2019.



Igualmente, dan cuenta de una conversación mantenida con el empresario Josep Campmajó en la que aluden a Tsunami como "la herramienta para alcanzar la independencia".



En dicha conversación, el expresident entiende que "los disturbios ocurridos son importantes, pero que no se alejan de lo que son ahora las protestas en otras grandes ciudades del planeta", de tal forma que el problema vendría si hubiera algún muerto en cualquier bando, "pues eso sería muy duro y confirmaría lo que le llevó al exilio: perderemos".



Respecto de los delitos, el texto cita que los miembros de Tsunami han cometido "delitos graves contra la libertad, integridad física, de atentados, falsedades documentales, el patrimonio y otros".



Y subraya que "el elemento subjetivo común que los une, transforma y convierte en delitos de terrorismo, que asumen y absorben todos ellos, es la subversión del orden constitucional, la alteración de la paz pública, la provocación de terror en una parte de la población y la desestabilización grave de las instituciones políticas del Estado", que son algunas de las finalidades que persigue Tsunami.



Por ello, destaca que "de lo que no cabe duda alguna es de que los hechos encajan perfectamente" en el delito de terrorismo.



Así las cosas, el documento pide a la número 2 de la Fiscalía que se dirija al Tribunal Supremo para que asuma la investigación penal y cite como investigados a Puigdemont y al diputado catalán de ERC Rubén Wagensberg, que ahora se encuentra en Suiza, ante "la pluralidad de indicios probatorios sólidos y fundados".