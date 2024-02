Los alcaldes y portavoces del PP de la zona de Sigüenza preocupados por las multas de la Confederación Hidrográfica del Tajo por no tener depuradoras y por la escasez de MÉDICOS

Los alcaldes y portavoces manifiestan su inquietud por la falta de personal médico y la escasez de efectivos de la guardia civil en la zona

sábado 17 de febrero de 2024

Los alcaldes, portavoces y concejales de la comarca de Sigüenza han mostrado su enorme preocupación ante las sanciones económicas que están recibiendo los ayuntamientos de la provincia por no contar con depuradoras y han manifestado su inquietud por la falta de personal médico en el centro cabecera que atiende a toda la zona, así como la falta de efectivos de la guardia civil generando gran nerviosismo e inseguridad entre los vecinos.



Estas han sido las inquietudes que han trasladado los ediles en la reunión comarcal que ha tenido lugar esta mañana en la localidad de Sigüenza, en la que han estado presentes, la portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de la localidad, Elena Tizón, el presidente provincial y senador Lucas Castillo, la senadora del Partido Popular María Patricio, el diputado nacional Antonio Román, los diputados regionales Itziar Asenjo y Nacho Redondo, y los diputados provinciales Octavio Contreras y Fco. Javier Abad, además de alcaldes, concejales y portavoces de municipios de la zona.



Los allí presentes han denunciado la presión a la que se sienten sometidos por las multas que están recibiendo de la Confederación Hidrográfica del Tajo por no tener depuradoras en sus municipios y han pedido soluciones ante la indefensión que supone el recibo de estas multas que consideran “injustas y desproporcionadas”.



El presidente provincial ha tachado “de injusta esta situación” y ha trasladado a los presentes que elevaran esta cuestión en las administraciones regional y nacional porque “es incomprensible que municipios con cuatro o diez habitantes, y presupuestos de 30.000 euros o menos, puedan asumir la construcción de las depuradoras y mucho menos el mantenimiento de las mismas”.



Castillo ha reprochado a los responsables socialistas que gobiernan en la Diputación y en la Junta de Comunidades que “miren hacia otro lado en vez de buscar soluciones a este grave problema” y ha recordado que “es la Administración Regional quien tiene las competencias sobre los proyectos, la ejecución y gestión de las infraestructuras hidráulicas correspondientes a la depuración de aguas residuales en nuestro territorio”. Igualmente ha apuntado que ayer mismo, los socialistas en la Diputación votaban en contra de la propuesta del PP de tratar de evitar las multas de la CHT a los ayuntamientos por no contar con depuradora.



La falta de médicos en la zona y el paso del tiempo sin buscar la solución por parte de Gobierno regional generan impotencia entre los vecinos de la zona que han expresado su indignación por la falta de medios humanos. En este sentido, Castillo ha señalado que “es inconcebible que en pleno siglo XXI suframos estas carencias que ponen en peligro la salud y la vida de las personas”.



Igual sucede con la falta de efectivos de la guardia civil y policía local en la localidad de Sigüenza. El presidente provincial ha aseverado que el Partido Popular “va a luchar por la permanencia de todos y cada uno de los cuarteles de la guardia civil de la provincia” y además “vamos a exigir que haya más medios materiales y humanos para este gran cuerpo, que realiza una extraordinaria labor en nuestros municipios y actúa como eje vertebrador”.



La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sigüenza ha apuntado que a la escasez de efectivos de la guardia civil hay que añadir que la ciudad se ha quedado sin agentes de Policía Municipal que garanticen la seguridad ciudadana. Tizón ha pedido a la alcaldesa socialista, María Jesús Merino, “que solucione de inmediato esta situación” porque fue una de las promesas electorales de Merino “quien prometió dotar de dos agentes más la plantilla y la realidad es, que a día de hoy, no hay ninguno”.



Los parlamentarios nacionales y regionales ha recogido todas y cada una de las demandas de los asistentes para “exigir respuestas y soluciones a los gobiernos socialistas, regional y central, que son quienes tienen las competencias en materia de infraestructuras hidráulicas, sanitarias y de seguridad”.