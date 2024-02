LA PEOR CARA DEL PSOE : El PSOE vota en contra de considerar profesiones de riesgo a la Policía y la Guardia Civil

sábado 17 de febrero de 2024 , 11:08h

Cinco días después de los asesinatos en Barbate, el PSOE ha votado en contra de que se debata en el Parlamento Europeo considerar a la Policía y a la Guardia Civil como profesiones de riesgo.



La iniciativa había sido presentada por la Confederación Española de Policía. Pide, además, que se aumenten las penas para quienes agredan a agentes en toda la Unión Europea.



Junto a los socialistas. Esquerra, BNG, Sumar y Podemos votaron en contra. La iniciativa salió adelante con el respaldo de PP, Vox y Ciudadanos.



La Confederación Española de Policía (CEP) aseguró este lunes que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no puede seguir “ni un minuto más” en el cargo al no modificar su estrategia contra el narcotráfico tras el asesinato de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz). “Esa actitud, esa falta de preocupación por la seguridad física y jurídica de los policías, es ya insostenible”.



La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a pedir este jueves la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y ha afeado al Gobierno central no tener "palabras de consuelo" para los guardias civiles tras lo sucedido en Barbate.