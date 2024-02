Salinas se opone a la propuesta de VOX en Cabanillas para eximir del IBI a los dueños de pisos ocupados

El Grupo Municipal VOX en el municipio ha presentado una enmienda de adición a una moción para tomar medidas contra la ocupación

miércoles 14 de febrero de 2024 , 20:13h

Este miércoles se ha celebrado en Cabanillas del Campo el primer pleno ordinario del año. Durante la sesión se han debatido tres puntos, dos de ellos mociones de los grupos de la oposición.



El Grupo Municipal VOX en Cabanillas ha aprovechado el debate de una moción contra la ocupación para incluir una enmienda de adición a la misma. En ella se decía que: “Los propietarios de viviendas ocupadas ilegalmente en el término municipal de Cabanillas del Campo, quedarán eximidos de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles de la propiedad afectada hasta que se ponga fin a la ocupación de este”. El grupo Popular ha aceptado incluir la enmienda en su moción mientras que el equipo de Gobierno liderado por el alcalde socialista, José García Salinas ha optado por votar en contra dejando en nada la propuesta de VOX para los cabanilleros.



“Salinas vuelve a demostrar que su sectarismo contra las propuestas de VOX le pesa más que beneficiar a los vecinos del municipio. No es la primera vez que se opone a una propuesta de VOX, positiva para Cabanillas. Ha preferido seguir castigando a los cabanilleros que sufren o puedan sufrir la ocupación, si es cierto como asegura que ahora no hay casos. Pudiendo haberles evitado pagar un IBI, que ya se negó a reducir en la última revisión de hace unos meses, ha votado en contra” ha asegurado el portavoz adjunto de VOX en Cabanillas, José Luis Arcángel.



El también diputado provincial ha resaltado que “además de lo desprotegidos que quedan los propietarios de las viviendas, no podemos olvidar la inseguridad que generan los ocupas en los vecinos y negocios del entorno. Que las viviendas ocupadas hoy puedan ser propiedad de bancos o empresas, no hace menos importantes las consecuencias para quienes conviven con ello”.



Durante el pleno se han aprobado también la adhesión del municipio a la red española de ciudades saludables y el PSOE ha hecho decaer una moción para la creación de un premio a la mujer cabanillera más destacada del año.