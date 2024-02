La temperatura mínima será este miércoles en Tamajón de 7°C y la máxima podría alcanzar los 14°C, el cielo estará cubierto de nubes, el viento será muy debil de unos 5 km/h y de dirección sureste

Hasta los 18ºC llegarán los termómetros este Miércoles de Ceniza en Guadalajara

Este miércoles en Guadalajara amanecerá a las 8:11 y anochecerá a las 18:44 horas, la temperatura mínima será de 9°C y la máxima podría alcanzar los 18°C, el cielo estará cubierto de nubes, el viento será flojo con una velocidad de 6 km/h y de dirección nordeste

miércoles 14 de febrero de 2024 , 07:11h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este miércoles, 14 de febrero, en Castilla-La Mancha, un tiempo uboso tendiendo por la tarde a intervalos de nubes medias y altas.



No se descarta la formación de brumas y nieblas matinales, con menor probabilidad en Albacete.



Temperaturas mínimas en ascenso en las provincias de Guadalajara y Ciudad Real, en descenso en la Serranía de Cuenca y en el resto sin cambios significativos; las máximas en el sureste sin cambios o en ligero descenso y en el resto en ascenso, que puede ser notable en puntos de Ciudad Real.



Heladas débiles dispersas en la Ibérica. Vientos flojos variables tendiendo a componente sur en Guadalajara y a componente este en el resto.



Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 18ºC en Albacete, entre los 9 y los 21ºC en Ciudad Real, entre 6 y 19 grados en Cuenca, entre 9 y 18ºC en Guadalajara y entre 9 y 19ºC en Toledo.



Qué es el Miércoles de Ceniza y qué significa.-



El carnaval precede al tiempo de Cuaresma. El origen del carnaval es, por tanto, religioso, aunque sea como antesala; popularmente se trata de un acontecimiento marcado por dar rienda suelta a la fiesta, los disfraces, la buena comida y bebida y una explosión de alegría en la calle. Aragón lo vive al máximo en muchos puntos de su territorio, y Zaragoza no se queda atrás. El inicio de la fiesta comienza con el Jueves Lardero (este 8 de febrero) y llega oficialmente a su fin con el Entierro de la Sardina, previo al Miércoles de Ceniza y el comienzo del recogimiento cuaresmal.



Origen del Miércoles de Ceniza



El Miércoles de ceniza es el día en que se toma la ceniza, que es el primero de la Cuaresma y el cuadragésimo sexto anterior al Domingo de Resurrección. El Miércoles de Ceniza da inicio a una tradición que se remonta al año 325, y que en su día era la fase de preparación para los bautizos. Dura 40 días como recordatorio del periodo que, según las sagradas escrituras, pasó Jesucristo en ayuno cuando recorrió el desierto después de ser bautizado. En este miércoles tan especial, los cristianos se arrepienten de sus pecados: la cruz de ceniza que marca la frente de los fieles representa la mortalidad y la penitencia por ellos. Al aplicarla, el sacerdote repite “recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás". La ceniza viene de las hojas de palma quemadas durante los oficios del Domingo de Ramos del año anterior.



Miércoles de Ceniza el mismo día que San Valentín

En este 2024, el inicio de la cuaresma coincide con el día de San Valentín; el 14 de febrero es la jornada de máxima celebración del amor romántico, con las flechas de Cupido como símbolo. Esa coincidencia hace que dos celebraciones de tono muy distinto compartan espacio en el calendario, aunque sin duda son compatibles, ya que la exaltación del amor también está muy presente en la palabra de Dios.



Aunque la cuaresma es época de privaciones para los cristianos, la norma de no comer carne se establece en los viernes de estas seis semanas, incluyendo el Viernes Santo, aunque evidentemente hay quienes lo siguen de manera más escrupulosa y se privan de ese alimento durante todo el periodo. Hay que señalar que una copiosa mariscada en viernes de cuaresma tampoco representa especialmente bien el periodo de sacrificio que comienza el Miércoles de Ceniza, pero es algo que cada cual debe manejar según sus convicciones.