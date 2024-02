Miles de agricultores llevan sus reivindicaciones a las carreteras de Castilla-La Mancha

martes 06 de febrero de 2024 , 20:01h

Miles de agricultores se han movilizado este martes en las cinco provincias de Castilla-La Mancha, donde han colapsado varias carreteras principales con sus tractores para hacer visible el malestar del sector primario ante las exigencias europeas a la producción, la nueva PAC y para exigir precios justos para sus productos.



Las movilizaciones, organizadas a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería por los propios agricultores y al margen de las asociaciones agrarias, han arrancado a primera hora de este martes y han cortado autovías en Toledo, Ciudad Real y Cuenca, aunque las retenciones de tráfico se han extendido por las cinco provincias.



En la provincia de Toledo, más de 200 tractores han cortado desde casi la madrugada la A-4 en la confluencia con la CM-42, en Madridejos (Toledo) donde han llegado agricultores de toda la comarca con la idea de "cortar indefinidamente" la A-4, según ha advertido a EFE Isabel Redondo, agricultora de Camuñas.



De hecho, entorno al mediodía, los más de 500 agricultores congregados en este punto han comenzado a hacer la comida, como gachas o migas, con la idea de permanecer hasta el final de la jornada, y no descartan continuar con las protestas este miércoles o hasta que las autoridades atiendan sus reivindicaciones.



"No va a entrar ni un camión a Madrid por ninguna de las autovías hasta que nos hagan caso, nos paguen lo que nos tienen que pagar y nos faciliten un poquito la burocracia. Y que no ganen siempre los de la carpetita, que ganemos nosotros, que somos los que sudamos", ha dicho.



También las protestas han llegado a Toledo capital, y a la altura del polígono industrial, medio centenar de tractores y numerosos agricultores y ganaderos se están movilizados, entre ellos Julio García, ganadero de Los Yébenes, quien ha dicho a los periodistas que desde la pandemia muchas explotaciones subsisten "a base de préstamos", por el apoyo de la familia y "echando muchas horas" de trabajo.



Asimismo, en Cuenca, alrededor de 1.400 tractores se han movilizado en varios puntos de la provincia de Cuenca como rechazo a la PAC y han subrayado que no se sienten representados por las organizaciones agrarias tradicionales, a las que tildan de "parásitos que viven de las subvenciones" y exigen una interlocución directa con la administración sin "intermediarios".



Así lo ha dicho a los periodistas, en Cuenca, el vicepresidente de la Asociación en Defensa del Campo de Cuenca (Adeccu), Pedro José Muñoz, quien ha contabilizado que en la concentración de Landete hay 160 tractores, en Las Pedroñeras más de 500, en Cuenca otros 300 y otros en Sacedón y Tarancón.



Ha centrado sus reivindicaciones en rechazar la última PAC y la competencia desleal de terceros países, pero también ha criticado duramente a las organizaciones agrarias tradicionales, de las que ha dicho que no les representan: "hemos tenido que movilizarnos sin los sindicatos porque el tejido sindical tradicional está muerto".



En Albacete, las protestas se han concentrado en la capital, donde desde primera hora varios cientos de tractores han colapsado la circunvalación de acceso y salida de la ciudad, lo que ha dificultado la circulación durante toda la mañana.



Y en Ciudad Real, los agricultores y ganaderos también han organizado decenas de tractoradas por toda la provincia, para hacer visible que están "hartos de no recibir precios justos" por los alimentos que producen, ha explicado a EFE Álvaro Gómez García, gerente de la explotación agraria Dehesa de Cabañeros.



Para este agricultor, lo que les ha llevado a tomar las carreteras es la "demagogia que están empleando los gobiernos europeos promoviendo medidas que van en contra de la agricultura como es la Agenda 2030 o los convenios bilaterales con terceros países como el acuerdo UE-Mercosur, que impiden que la agricultura española sea competitiva con otros países del mundo".



Una decena de carreteras principales, cortadas por las tractoradas

En concreto, la Delegación del Gobierno central en Castilla-La Mancha ha informado de que durante la mañana de este martes están cortadas la A-42 a la altura de Illescas (Toledo) en ambos sentidos; la A-4 en Madridejos (Toledo) en ambos sentidos; la A-4 en Manzanares (Ciudad Real) en ambos sentidos, y la CM-42 en Consuegra (Toledo) en ambos sentidos.



También está cortada la A-5 en Maqueda (Toledo) en ambos sentidos; la A-5 en Casarrubios del Monte (Toledo) en ambos sentidos; la CM-401 en Totanés (Toledo); la N-301 en la Puebla de Almoradiel (Toledo) en ambos sentidos; la A-4 en Ontígola (Toledo) en ambos sentidos; la N-400 en Ontígola en ambos sentidos y la A-3 en Utiel (Cuenca).



Además, la Dirección General de Tráfico ha informado de que se ha abierto el peaje de la AP-41, que une Toledo con Madrid, para facilitar el tráfico.



Con todo, la gran mayoría de las numerosas movilizaciones de agricultores que están teniendo lugar este martes en las cinco provincias de Castilla-La Mancha no se habían comunicado con antelación a la Delegación del Gobierno de España en Castilla-La Mancha.



En algunos casos sí se había comunicado a la respectiva Subdelegación del Gobierno pero fuera de plazo e incumpliendo los requisitos formales necesarios, han dicho a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha.



Las tractoradas han contado con la comprensión y respaldo de partidos e instituciones y, en el caso del Gobierno de Castilla-La Mancha, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha expresado la solidaridad del Ejecutivo regional con los agricultores y ganaderos y ha apelado a que se alcance un consenso para que haya avances y mejoras en el sector.



Por su parte, el PSOE de Castilla-La Mancha ha destacado que el Gobierno regional siempre ha sido "colaborador, empático y cercano" a los agricultores y ganaderos de la comunidad.



De su lado, el Partido Popular regional ha mostrado su apoyo a las protestas de agricultores y ganaderos con tractoradas en las carreteras y ha avanzado que, además de ir a Bruselas y de pedir ayudas económicas en el pleno de las Cortes regionales, llevará mociones de apoyo a todos los ayuntamientos de la comunidad.



Además, el grupo parlamentario Vox pedirá este jueves en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha la defensa de los productos agrarios de la región y luchar contra la competencia desleal que sufren los agricultores y ganaderos e IU registrará una proposición no de ley (PNL) en el parlamento regional para solicitar su apoyo al sector primario, que, entre otras cuestiones, reivindica la simplificación de la Política Agraria Común (PAC) y la aplicación inmediata de la Ley de Cadena Alimentaria.